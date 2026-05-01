Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sexta-feira (01/05/2026)
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Nesta sexta-feira (1), a agenda do futebol reúne rodadas finais de campeonatos pela Europa, além da Seleção Feminina Sub-17 que entra em campo para disputar o Sul-americano contra o Peru. Destaque para Leeds, Mallorca e Lecce nas ligas nacionais.
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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sexta-feira, 1º de maio de 2026):
Campeonato Italiano
15h45 – Pisa x Lecce – Disney+
Premier League
16h – Leeds United x Burnley – ESPN e Disney+
La Liga
16h – Girona x Mallorca – ESPN 4 e Disney+
Sul-Americano Feminino Sub-17
20h – Brasil x Peru – Sportv e Globoplay
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