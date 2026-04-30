Carlos Vinícius vira assunto na Europa após perder três pênaltis: 'Constrangedor'

O centroavante Carlos Vinícius virou assunto na Inglaterra após ter perdido três pênaltis seguidos no duelo entre Grêmio e Palestino, pela Copa Sul-Americana, na quarta-feira (30). O jogador que soma passagens por Tottenham e Fulham foi lembrado após a sequência de chances desperdiçadas.

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— Carlos Vinícius passou pela extraordinária humilhação de perder três pênaltis em um intervalo de apenas seis minutos durante um jogo da Copa Sul-Americana na quarta-feira. A atuação desastrosa de Vinicius teria consequências para o Grêmio, que empatou em 0 a 0 com o Palestino, rival do Grupo F da Copa Sul-Americana.

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Aos 11 minutos do primeiro tempo, Carlos Vinícius desperdiçou uma cobrança de pênalti defendida por Sebastián Pérez. No entanto, o árbitro mandou repetir a jogada por conta do goleiro do Palestino ter ultrapassado a linha do gol antes da batida do brasileiro.

Na sequência, o centroavante mudou o canto, mas Pérez fez nova defesa antes da bola tocar na trave. No entanto, o juiz mandou Carlos Vinicius repetir a cobrança mais uma vez pelo mesmo motivo do lance anterior. E na terceira tentativa, o brasileiro escorregou, e o arqueiro do Palestino fez uma grande intervenção com os pés.

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Carlos Vinicius tem gol anulado no fim

Na segunda etapa, Carlos Vinícius chegou a balançar as redes, mas o gol do brasileiro foi anulado após análise do VAR. E no fim, o centroavante ainda foi punido com um cartão amarelo em uma noite de esquecer para um dos principais goleadores do futebol nacional em 2026.

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