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Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sexta-feira (19/06/2026)

Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
19/06/2026 06:00
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Vini Jr comemora com Bruno Guimarães gol marcado pelo Brasil sobre Marrocos, na estreia da Copa do Mundo
Vini Jr comemora com Bruno Guimarães gol marcado pelo Brasil sobre Marrocos, na estreia da Copa do Mundo (Foto: Jewel Samad/AFP)

A sexta-feira (19) tem como grande destaque a segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. A Seleção Brasileira volta a campo diante do Haiti em busca de um resultado positivo na caminhada rumo às oitavas de final. A programação do dia ainda conta com confrontos envolvendo Estados Unidos, Austrália, Escócia, Marrocos, Turquia e Paraguai.

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    Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sexta-feira, 19 de junho de 2026):

    Copa do Mundo 🏆

    16h – Estados Unidos x Austrália – CazéTV
    19h – Escócia x Marrocos – CazéTV
    21h30 – Brasil x Haiti – CazéTV, Globo, ge tv, Sportv, N Sports e SBT
    0h* – Turquia x Paraguai – CazéTV, Globo e Sportv
    *Jogo na madrugada de sábado (20)

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    Seleção do Brasil antes do confronto contra Marrocos (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)
    Seleção do Brasil antes do confronto contra Marrocos (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)

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