Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sexta-feira (19/06/2026) Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo

A sexta-feira (19) tem como grande destaque a segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. A Seleção Brasileira volta a campo diante do Haiti em busca de um resultado positivo na caminhada rumo às oitavas de final. A programação do dia ainda conta com confrontos envolvendo Estados Unidos, Austrália, Escócia, Marrocos, Turquia e Paraguai.

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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sexta-feira, 19 de junho de 2026):

Copa do Mundo 🏆

16h – Estados Unidos x Austrália – CazéTV

19h – Escócia x Marrocos – CazéTV

21h30 – Brasil x Haiti – CazéTV, Globo, ge tv, Sportv, N Sports e SBT

0h* – Turquia x Paraguai – CazéTV, Globo e Sportv

*Jogo na madrugada de sábado (20)

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Seleção do Brasil antes do confronto contra Marrocos (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)

➡️ Clique para assistir no SporTV

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