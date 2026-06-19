Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sexta-feira (19/06/2026)
Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo
A sexta-feira (19) tem como grande destaque a segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. A Seleção Brasileira volta a campo diante do Haiti em busca de um resultado positivo na caminhada rumo às oitavas de final. A programação do dia ainda conta com confrontos envolvendo Estados Unidos, Austrália, Escócia, Marrocos, Turquia e Paraguai.
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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sexta-feira, 19 de junho de 2026):
Copa do Mundo 🏆
16h – Estados Unidos x Austrália – CazéTV
19h – Escócia x Marrocos – CazéTV
21h30 – Brasil x Haiti – CazéTV, Globo, ge tv, Sportv, N Sports e SBT
0h* – Turquia x Paraguai – CazéTV, Globo e Sportv
*Jogo na madrugada de sábado (20)
➡️ Clique para assistir no SporTV
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