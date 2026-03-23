Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – segunda-feira (23/03/2026)
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Nesta segunda-feira (23), a agenda do futebol tem jogos pelo Campeonato Argentino e pela rodada do Brasileirão Feminino. O destaque fica para os confrontos do futebol feminino, com Fluminense x São Paulo e Corinthians x América-MG, além de Estudiantes x Central Córdoba pelo Campeonato Argentino.
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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (segunda, 23 de março de 2026):
Campeonato Argentino
19h – Estudiantes x Central Córdoba – Disney+
➡️ Clique para assistir no Disney+
Campeonato Brasileiro Feminino
20h – Fluminense (F) x São Paulo (F) – Sportv
21h – Corinthians (F) x América-MG (F) – TV Brasil
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