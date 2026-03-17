Colunistas do Lance! destacam dupla em convocação de Ancelotti na Seleção

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O técnico italiano Carlo Ancelotti divulgou nesta segunda-feira a última lista da Seleção Brasileira antes da Copa do Mundo de 2026. A convocação traz 26 jogadores para os amistosos contra França, dia 26, e Croácia, dia 31, nos Estados Unidos, mas não inclui Neymar, que era uma das principais dúvidas da comissão técnica. Esta é a quinta lista de Ancelotti desde que assumiu o comando da Seleção, em maio do ano passado.

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Para analisar as escolhas do treinador e o momento da equipe rumo à Copa do Mundo, o Lance! ouviu colunistas da casa. Eduardo Tironi e Lúcio de Castro comentaram os nomes chamados, as novidades da lista e as chances do Brasil brigar pelo hexacampeonato. Os dois citaram Gabriel Sara e Rayan como destaques postivios.

Ancelotti divulga a lista da seleção brasileira para a próxima data FIFA (Foto: João Salles/Gazeta Press)

Eduardo Tironi – Colunista do Lance!

Convocação:

Para Eduardo Tironi, a lista divulgada por Ancelotti foi equilibrada e sem grandes polêmicas.

— Convocação correta. Para mim não houve nenhuma escolha muito discutível, nem mesmo alguma ausência — avaliou.

Novos nomes:

Entre os atletas que apareceram como novidade, Tironi destacou principalmente Gabriel Sara e Rayan.

— Gostei do Gabriel Sara. É um bom jogador, inteligente e tático, pode ajudar. E o Rayan era questão de tempo para ser convocado. Gostei dos dois — afirmou.

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Chances de hexa

Na análise do colunista, o Brasil chega competitivo na disputa pelo título mundial, embora veja uma seleção ligeiramente acima das demais.

— O Brasil está no bolo. A França é mais forte, mas pode não ter Mbappé. As outras potências estão em nível parecido com o Brasil, mesmo a Argentina, que é uma seleção envelhecida. E o Brasil tem Ancelotti, que é o melhor entre os treinadores — opinou.

Lúcio de Castro – Colunista do Lance!

Convocação

Lúcio de Castro também aprovou a lista, mas ressaltou o contexto turbulento vivido pela CBF.

— De maneira geral, gostei. É preciso lembrar que Ancelotti é vítima do caos da CBF. No entra e sai de presidente e treinador, ele só chegou na reta final e tem pouco tempo de trabalho — explicou.

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Para ele, uma ausência chamou atenção.

— A ausência que sinto é a de Paquetá. Mas isso não quer dizer que ele não irá para a Copa. Vamos aguardar — acrescentou.

Novos nomes:

O colunista avaliou positivamente as novidades da lista e destacou o caráter ousado de algumas escolhas.

— Gostei. Achei até ousado já chamar jogadores como Rayan, que chegou agora lá fora, mas é uma convocação justa. Gabriel Sara vem jogando muito, Igor Thiago é revelação como artilheiro e o Léo Pereira vinha merecendo há tempos — analisou.

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Chances de hexa:

Mesmo vendo seleções em melhor momento, Lúcio acredita que o Brasil tem condições de brigar pelo título.

— Temos outras seleções na frente muito em razão do caos da CBF. Mas, apesar disso, o Brasil tem ótimos jogadores, capazes de ganhar uma Copa, além de um excelente treinador. O currículo dele mostra isso — concluiu.

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