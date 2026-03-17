Seleção Brasileira: as maiores polêmicas da convocação de Ancelotti

A convocação divulgada por Carlo Ancelotti para os últimos amistosos da Seleção Brasileira gerou debate entre torcedores e jornalistas por causa de decisões polêmicas, como a ausência de Neymar, a escolha de novos nomes inéditos como Rayan, Gabriel Sara e Endrick, além da disputa pela terceira vaga no gol e a convocação do volante Danilo, do Botafogo.

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Neymar fica fora da convocação mais uma vez

O principal ponto de debate é novamente a ausência de Neymar. O camisa 10 do Santos ficou fora da convocação, mesmo após ter sido observado de perto pela comissão técnica.

Ancelotti chegou a viajar para acompanhar a partida entre Mirassol e Santos, no entanto, Neymar não foi relacionado para o jogo. A decisão foi justificada por controle de carga física, já que o time teria pela frente um clássico contra o Corinthians na Vila Belmiro poucos dias depois.

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Hugo Souza perde espaço na Seleção Brasileira

A convocação também gerou insatisfação entre torcedores do Sport Club Corinthians Paulista. O goleiro Hugo Souza ficou fora da lista, enquanto Bento foi chamado.

Na hierarquia da posição, Alisson e Ederson aparecem como nomes consolidados para as duas primeiras vagas. Assim, a disputa pela terceira posição na convocação acaba sendo travada justamente entre Bento e Hugo Souza.

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A repercussão da convocação da Seleção Brasileira nas redes

➡️ Torcedores do Flamengo reagem à convocação de jogadores do clube: 'Se garante'

➡️ Estêvão vira assunto após convocação da Seleção: 'Não dá'

➡️ Europeus reagem à convocação de Gabriel Sara para a Seleção Brasileira: 'Mágico'

➡️ Torcedores do Corinthians reagem à ausência de jogador na convocação: 'Piada'

➡️ Neymar quebra silêncio sobre ausência na convocação da Seleção Brasileira

Botafogo dividido entre orgulho e preocupação

Entre os torcedores do Botafogo, a convocação trouxe sentimentos mistos. O volante Danilo teve boas atuações reconhecidas por Ancelotti e foi chamado para defender a Seleção nos amistosos. Por outro lado, a convocação significa que o jogador ficará ausente do clube em um momento delicado da temporada.

O Botafogo atravessa uma sequência negativa: ficou fora da fase principal do Campeonato Carioca, foi eliminado da Libertadores pelo Barcelona de Guayaquil e ocupa a zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro.

Na última rodada, a equipe sofreu uma derrota por 3 a 0 para o Flamengo, partida que contou com gol de falta do zagueiro Léo Pereira, lembrado por Ancelotti na convocação.