Carlo Ancelotti convocou oito novidades para os amistosos da Seleção Brasileira contra a França, no dia 26 de março, e a Croácia, em 31 de março. Entre os novos nomes, destacam-se três atletas do setor — Léo Pereira (Flamengo), Bremer (Juventus) e Ibañez (Al-Ahli). Com exceção do defensor rubro-negro, parte do público brasileiro ainda conhece pouco o potencial dos demais jogadores.

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Na entrevista que se seguiu ao anúncio da lista de 26 jogadores, Ancelotti confirmou que três zagueiros já estão definidos: Marquinhos, Gabriel Magalhães e Éder Militão, este último ainda em processo de recuperação, como ressaltou o treinador. O comandante também afirmou que serão cinco vagas para o setor defensivo, com duas em aberto; nesse cenário, Bremer e Ibañez surgem como opções de última hora, já que não haviam sido convocados pelo italiano desde que assumiu o cargo, e tentam assegurar um lugar no grupo.

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Talentos internacionais ✈️

Os casos de Gleison Bremer e Roger Ibañez apresentam semelhanças em alguns aspectos. Ambos tiveram pouca exposição no Brasil, o que ajuda a explicar a surpresa de parte dos torcedores com suas convocações.

O primeiro foi promovido ao futebol profissional do Atlético-MG em 2017 e atuou até 2018, período em que disputou 33 partidas. Já o segundo iniciou por equipes de menor expressão no início da carreira, mas integrou as categorias de base do Fluminense, clube no qual atuou como profissional entre 2018 e 2019, com 39 jogos ao todo. Além disso, ambos são zagueiros destros, mas com capacidade para atuar com eficiência pelo lado esquerdo da defesa.

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Muralha de Turim 🛡️

Em 2018, Bremer chegou ao Torino, onde se destacou por quatro anos, até ser contratado pela rival Juventus em 2022, clube que defende até hoje. Ele já foi eleito o melhor zagueiro do país na temporada 2021/22, ainda pelo Granata, e integrou a seleção ideal da liga nacional italiana em três oportunidades.

Qualidades como força física e domínio no jogo aéreo foram determinantes para que ele se consolidasse como um dos principais zagueiros brasileiros no futebol europeu nesta década. Bremer tem contrato com a Vecchia Signora até 2028, entidade a qual conta com total confiança do elenco e é considerado um pilar fundamental no sistema defensivo da equipe comandada por Luciano Spalletti.

Com cinco exibições pela Seleção no currículo, já é um nome experiente em termos de Copa do Mundo, por participar da última edição, em 2022. Hoje, aos 28 anos, volta a se credenciar como uma peça importante, caso consiga se manter em boas condições físicas até a disputa do próximo Mundial. O zagueiro volta a vestir a camisa verde e amarela após quase dois anos desde a última convocação e comemorou a oportunidade.

— É uma enorme felicidade voltar à seleção brasileira quase dois anos depois. Passei momentos muito difíceis, uma lesão grave no joelho e depois mais uma cirurgia no menisco, mas a esperança de voltar à seleção e de lutar por uma vaga na Copa do Mundo sempre esteve ali. Vou honrar essa camisa, a maior do mundo, com toda a minha força, trabalho e paixão. Obrigado, Brasil — disse Bremer.

Gleison Bremer reage durante partida pela Juventus na Serie A (Foto: Marco Bertorello/AFP)

Guardião Ali Babá 🔰

Ibañez, por sua vez, também escolheu a Itália para dar os primeiros passos no futebol europeu, inicialmente pela Atalanta, em 2019, mas foi na Roma que ganhou espaço, primeiro por empréstimo e, posteriormente, em definitivo, a partir de 2021.

No clube, conquistou a Conference League na temporada 2021/22. Em agosto de 2023, aceitou proposta do Al-Ahli e deixou o futebol europeu ainda jovem, onde atua até hoje; pelo clube saudita, foi campeão da Supercopa da Arábia de 2025 e da Champions League Elite de 2024/25, além de ser apontado como um dos melhores jogadores de sua posição no país pela imprensa local.

Com 1,85 m de altura, trata-se de um defensor móvel, caracterizado pela velocidade — sobretudo em comparação a outros jogadores da posição — e pela qualidade na saída de bola desde a linha defensiva. O zagueiro não era convocado para a Seleção desde 2023 e, aos 27 anos, soma três partidas pela equipe nacional.

Roger Ibañez conduz a bola durante partida pelo Al-Ahli na Saudi Pro League (Foto: Divulgação/Al-Ahli)

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