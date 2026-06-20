Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sábado (20/06/2026)
Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo
A agenda deste sábado (20) reúne jogos da Copa do Mundo de 2026 e da Série B do Campeonato Brasileiro. O principal destaque do dia é o confronto entre Alemanha e Costa do Marfim, que coloca frente a frente duas seleções que brigam pelas primeiras posições do Grupo E. A rodada do Mundial ainda conta com Holanda x Suécia, Equador x Curaçao e Tunísia x Japão. Pela Série B, Londrina, Athletic Club-MG, Ceará, Botafogo-SP, Vila Nova e Náutico entram em campo.
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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sábado, 20 de junho de 2026):
Copa do Mundo 🏆
14h – Holanda x Suécia – CazéTV
17h – Alemanha x Costa do Marfim – CazéTV, Globo, ge tv, Sportv, N Sports e SBT
21h – Equador x Curaçao – CazéTV
1h* – Tunísia x Japão – CazéTV, Globo e Sportv
*Jogo na madrugada de sábado (20)
➡️ Clique para assistir no SporTV
➡️ Clique para assistir na Cazé TV com Disney+
Série B
11h – Londrina x Athletic Club-MG – Disney+
19h – Ceará x Botafogo-SP – Disney+
19h – Vila Nova x Náutico – Canal GOAT, Xsports e Disney+
➡️ Clique para assistir na Disney+
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