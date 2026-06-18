Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quinta-feira (18/06/2026) Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo

A quinta-feira (18) tem como destaque mais quatro jogos da Copa do Mundo de 2026 e uma partida da Série B do Campeonato Brasileiro. Entre os confrontos do dia estão Suíça x Bósnia e Herzegovina, México x Coreia do Sul e Canadá x Qatar.

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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quinta-feira, 18 de junho de 2026):

Copa do Mundo 🏆

13h – República Tcheca x África do Sul – CazéTV

16h – Suíça x Bósnia e Herzegovina – CazéTV, Globo, ge tv, Sportv, N Sports e SBT

19h – Canadá x Qatar – CazéTV

22h – México x Coreia do Sul – CazéTV, Globo e Sportv

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Hwang In-beom comemora gol da virada da Coreia do Sul contra a Tchéquia (Foto: Ulises Ruiz / AFP)

➡️ Clique para assistir no SporTV

➡️ Clique para assistir na Cazé TV com Disney+

Série B

21h – Sport x Atlético-GO – Disney+

➡️ Clique para assistir na Disney+

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*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.