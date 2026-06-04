Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quinta-feira (04/06/2026)
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Nesta quinta-feira (4), a agenda do futebol tem amistosos internacionais de preparação para a Copa do Mundo de 2026, com destaques para Espanha x Iraque, França x Costa do Marfim e Suécia x Grécia. O dia também reserva a final da Copa Verde entre Anápolis e Paysandu.
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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quinta-feira, 4 de junho de 2026):
Amistosos internacionais
13h – Irlanda do Norte x Guiné – Disney+
13h – Eslovênia x Chipre – Disney+
14h – Suécia x Grécia – ESPN 4 e Disney+
14h – Andorra x Liechtenstein – Sportv 2
16h – Espanha x Iraque – ESPN e Disney+
16h10 – França x Costa do Marfim – Sportv
21h – República Tcheca x Guatemala – Sportv
➡️ Clique para assistir no Disney+
Copa Verde (Final)
20h – Anápolis x Paysandu – SportyNet e Canal do Benja
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