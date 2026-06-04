Nesta quinta-feira (4), a agenda do futebol tem amistosos internacionais de preparação para a Copa do Mundo de 2026, com destaques para Espanha x Iraque, França x Costa do Marfim e Suécia x Grécia. O dia também reserva a final da Copa Verde entre Anápolis e Paysandu.

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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quinta-feira, 4 de junho de 2026):

Amistosos internacionais

13h – Irlanda do Norte x Guiné – Disney+

13h – Eslovênia x Chipre – Disney+

14h – Suécia x Grécia – ESPN 4 e Disney+

14h – Andorra x Liechtenstein – Sportv 2

16h – Espanha x Iraque – ESPN e Disney+

16h10 – França x Costa do Marfim – Sportv

21h – República Tcheca x Guatemala – Sportv

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Seleção francesa comemorando na vitória contra o Brasil (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

➡️ Clique para assistir no Disney+

Copa Verde (Final)

20h – Anápolis x Paysandu – SportyNet e Canal do Benja

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