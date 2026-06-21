Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – domingo (21/06/2026) Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo

A programação deste domingo (21) mistura confrontos da Copa do Mundo de 2026 e da Série B do Campeonato Brasileiro. No Mundial, o principal destaque fica por conta de Uruguai x Cabo Verde, duelo que pode ser importante na disputa pela liderança do grupo. A rodada ainda conta com Espanha, Bélgica, Irã, Nova Zelândia, Arábia Saudita e Egito em campo. Pela Série B, sete equipes entram em ação em jogos que movimentam a parte de cima e a luta contra o rebaixamento.

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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (domingo, 21 de junho de 2026):

Copa do Mundo 🏆

13h – Espanha x Arábia Saudita – CazéTV

16h – Bélgica x Irã – CazéTV

19h – Uruguai x Cabo Verde – CazéTV, Globo, ge tv, Sportv, N Sports e SBT

22h – Nova Zelândia x Egito – CazéTV, Globo e Sportv

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Canobbio, do Fluminense, na partida entre Uruguai e Arábia Saudita (Foto: CHANDAN KHANNA / AFP)

➡️ Clique para assistir no SporTV

➡️ Clique para assistir na Cazé TV com Disney+

Série B

11h – Avaí x Cuiabá – Disney+

16h – CRB x Fortaleza – RedeTV!, SportyNet, ESPN e Disney+

17h – São Bernardo x Juventude – Premiere

18h30 – Goiás x Operário-PR – SportyNet, Xsports e Disney+

➡️ Clique para assistir na Disney+

➡️ Clique para assistir no Premiere

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