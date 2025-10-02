menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Hugo Calderano nas quartas do China Smash; horário e onde assistir

Brasileiro tem pela frente o chinês Zhou Qihao

unnamed-2-aspect-ratio-1024-1024
Gustavo Loio
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 02/10/2025
12:30
Hugo Calderano na vitória no China Smash (Foto: Divulgação/WTT)
imagem cameraHugo Calderano na vitória no China Smash (Foto: Divulgação/WTT)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Hugo Calderano segue a passos largos rumo a mais uma final na melhor temporada da carreira. Neste sábado, às 2h (de Brasília), o carioca, de 29 anos, número 3 do mundo, tenta a vaga à semifinal do China Smash. O adversário da vez será mais um anfitrião: Xiang Peng (9º). A partida tem transmissão da CazéTV, do Sportv e do canal do World Table Tennis (WTT) no YouTube▶️30 dias grátis para ver CazéTV no Prime Video.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Calderano pode subir no ranking após o China Smash?
➡️ Veja quanto Calderano pode faturar no China Smash

Até agora, em Pequim, onde acontece um dos quatro mais importantes torneios do circuito mundial, Calderano derrotou o japonês Hiroto Shinozuka, o francês Simon Gauzy e o chinês Zhou Qihao

Vale lembrar que, há duas semanas, o brasileiro foi vice do WTT de Macau, também na China.

Chuqin novamente no caminho do brasileiro

Caso vença novamente, Calderano poderá reencontrar seu algoz da final do torneio em Macau, o líder do ranking, o chinês Wang Chuqin. O anfitrião é muito favorito para uma vaga à semifinal em Pequim contra o japonês Sora Matsushima (24º).

continua após a publicidade

Em abril, no maior feito da história do tênis de mesa do Brasil, Calderano conquistou a Copa do Mundo. No mês seguinte, o brasileiro foi vice do Mundial.

O número 1 do Brasil superou Chuqin na semifinal da Copa do Mundo e perdeu na final do Mundial.

Pelo andar da carruagem, os dois devem se enfrentar novamente em Pequim...

continua após a publicidade

Chinês vence nas mistas

Nas duplas mistas, nesta quinta, Calderano e Bruna Takahashi conquistaram uma inédita medalha de bronze no China Smash. Isso porque a dupla foi derrotada pelos campeões mundiais Chuqin e Sun Yingsha por 3 sets a 0, parciais de 11/3, 11/3 e 11/7.

Hugo Calderano na vitória sobre o francês Simon Gauzy no China Smash (Foto: Divulgação/WTT)
Hugo Calderano na vitória sobre o francês Simon Gauzy no China Smash (Foto: Divulgação/WTT)

➡️Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

HUGO CALDERANO x XIANG PENG
QUARTAS DE FINAL- CHINA SMASH

🏟️ Local: Pequim, na China
🎾 Fase: quartas de final
🕰️ Dia e horário: sábado, 4 de outubro, às 2h(de Brasília)
📺 Onde assistir: Cazé TV, Sportv e canal do World Table Tennis (WTT) no YouTube

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias