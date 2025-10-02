Hugo Calderano nas quartas do China Smash; horário e onde assistir
Brasileiro tem pela frente o chinês Zhou Qihao
Hugo Calderano segue a passos largos rumo a mais uma final na melhor temporada da carreira. Neste sábado, às 2h (de Brasília), o carioca, de 29 anos, número 3 do mundo, tenta a vaga à semifinal do China Smash. O adversário da vez será mais um anfitrião: Xiang Peng (9º). A partida tem transmissão da CazéTV, do Sportv e do canal do World Table Tennis (WTT) no YouTube▶️30 dias grátis para ver CazéTV no Prime Video.
Até agora, em Pequim, onde acontece um dos quatro mais importantes torneios do circuito mundial, Calderano derrotou o japonês Hiroto Shinozuka, o francês Simon Gauzy e o chinês Zhou Qihao
Vale lembrar que, há duas semanas, o brasileiro foi vice do WTT de Macau, também na China.
Chuqin novamente no caminho do brasileiro
Caso vença novamente, Calderano poderá reencontrar seu algoz da final do torneio em Macau, o líder do ranking, o chinês Wang Chuqin. O anfitrião é muito favorito para uma vaga à semifinal em Pequim contra o japonês Sora Matsushima (24º).
Em abril, no maior feito da história do tênis de mesa do Brasil, Calderano conquistou a Copa do Mundo. No mês seguinte, o brasileiro foi vice do Mundial.
O número 1 do Brasil superou Chuqin na semifinal da Copa do Mundo e perdeu na final do Mundial.
Pelo andar da carruagem, os dois devem se enfrentar novamente em Pequim...
Chinês vence nas mistas
Nas duplas mistas, nesta quinta, Calderano e Bruna Takahashi conquistaram uma inédita medalha de bronze no China Smash. Isso porque a dupla foi derrotada pelos campeões mundiais Chuqin e Sun Yingsha por 3 sets a 0, parciais de 11/3, 11/3 e 11/7.
HUGO CALDERANO x XIANG PENG
QUARTAS DE FINAL- CHINA SMASH
🏟️ Local: Pequim, na China
🎾 Fase: quartas de final
🕰️ Dia e horário: sábado, 4 de outubro, às 2h(de Brasília)
📺 Onde assistir: Cazé TV, Sportv e canal do World Table Tennis (WTT) no YouTube
