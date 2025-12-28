O Mirassol acertou a contratação do meio-campista Lucas Mugni, que estava no Ceará, para a temporada 2026. O jogador, inclusive, se despediu do clube cearense pelas redes sociais neste domingo (28).

continua após a publicidade

➡️ Desmanche? Mirassol tem 10 saídas no elenco após classificação histórica à Libertadores

Mugni tinha contrato apenas até o fim de 2025 com o Ceará e, apesar das conversas ao longo do ano, a renovação não avançou. Com isso, o argentino acertou com o Mirassol, que disputará a Libertadores em 2026. O Vovô, por sua vez, acabou rebaixado para a Série B.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Contratado pelo Ceará em 2024, Mugni foi bicampeão cearense no período. Ao todo, disputou 97 partidas pelo clube, com sete gols e 20 assistências.

continua após a publicidade

Nas redes sociais, o meio-campista publicou uma mensagem de despedida e destacou o carinho construído ao longo de sua passagem pelo clube.

— É chegado o momento da despedida e, no fundo do coração, eu esperava que esse dia demorasse mais a chegar. Não escondo: o desfecho não foi como sonhei ou desejei. Mas existem coisas que fogem do nosso controle e só Deus conhece o propósito de cada uma delas — escreveu.

Lucas Mugni deixou o Ceará (Foto: Stephan Eilert/Ceará SC)

— Para mim, foi um privilégio estar em campo defendendo essa camisa, que é do clube, dos torcedores, mas principalmente dos funcionários que vivem o Ceará por amor. A todos vocês, deixo o meu mais sincero muito obrigado. Obrigado, Vovô. Obrigado, Ceará. E não é um adeus… é apenas um até logo — afirmou o meia.

continua após a publicidade

Na carreira, além do Ceará, o jogador passou por Colón/ARG, Flamengo, Newell's Old Boys/ARG, Rayo Majadohonda/ESP, Everton/CHI, Lanús/ARG, Oriente Petrolero/BOL, Sport, Gençlerbirligi/TUR e Bahia.

Possíveis reforços no Mirassol

O Mirassol ainda não oficializou contratações, mas tem outros reforços encaminhados: o volante Yua Lara, o zagueiro Kayky Almeida e os atacantes Nathan Fogaça, Rodrigo Rodrigues e André Luís.