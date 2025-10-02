Calderano supera chinês e avança às quartas do China Smash 2025

Hugo Calderano, terceiro colocado no ranking mundial de tênis de mesa, venceu o chinês Zhou Qihao nas oitavas de final do China Smash 2025. O brasileiro conquistou a vitória por 3 sets a 0 nesta quinta-feira (2), em Pequim, com parciais de 14-12, 12-10 e 11-7.

Detalhes da partida

A partida durou menos de 30 minutos e foi caracterizada pela capacidade de recuperação do brasileiro. No primeiro set, Zhou abriu vantagem de 9 a 5, mas Calderano reagiu, conseguiu a virada para 10-9 e fechou em 14-12. O segundo set seguiu padrão semelhante, com o brasileiro revertendo uma desvantagem de três pontos, empatando em 8 a 8 e vencendo por 12-10.

No terceiro set, o jogo permaneceu equilibrado até os sete pontos. Calderano então emplacou uma sequência positiva e encerrou a parcial em 11-7, confirmando a vitória por 3 a 0 sobre o adversário chinês, que ocupa a 34ª posição no ranking mundial.

Esta foi a terceira vitória de Calderano na competição. Na primeira rodada, ele superou o japonês Shinozuka Hiroto por 3 sets a 1, com parciais de 6-11, 11-6, 11-5 e 11-8. Na fase seguinte, venceu o francês Simon Gauzy também por 3 a 1, com placar de 11-8, 10-12, 11-5 e 11-7.

Nas quartas de final, o brasileiro enfrentará o vencedor do confronto entre o chinês Xiang Peng e o francês Flavien Coton.

Hugo Calderano na vitória sobre o francês Simon Gauzy no China Smash (Foto: DIvulgação/WTT)

Calderano retorna às quadras ainda hoje para disputar a semifinal das duplas mistas. Ao lado da brasileira Bruna Takahashi, ele enfrentará a dupla chinesa formada por Wang Chuqin e Sun Yingsha. A partida está marcada para as 9h55, no horário de Brasília.

O mesatenista brasileiro busca um título inédito no circuito internacional de tênis de mesa, demonstrando consistência ao longo da competição realizada na China.