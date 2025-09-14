Veja quanto Hugo Calderano faturou com o vice no WTT de Macau

Neste domingo (14), teve fim o WTT Champions de Macau, na China. Hugo Calderano ficou com a prata após ser derrotado pelo chinês Wang Chuqin por 4 sets a 0, com as parciais de 9/11, 7/11, 9/11 e 4/11.

Em dia pouco inspirado, Hugo Calderano é vice no WTT de Macau

Apesar de não ter alcançado o objetivo principal, Calderano conquistou 700 pontos no ranking mundial da Federação Internacional de Tênis de Mesa (ITTF), que será atualizado. Além disso, o brasileiro faturou uma bolada em premiações. Confira!

Caminhada até a final

Ao todo, Hugo Calderano jogou seis partidas no WTT de Macau, desde a da primeira rodada até a disputa da grande final. Até as quartas, o brasileiro já havia conquistado US$ 30,5 mil em bonificação, o que corresponde a cerca de R$ 163 mil na cotação atual.

Com a vitória nas quartas, sobre o alemão Patrick Franziska, Calderano garantiu a vaga entre os quatro melhores do campeonato e também mais US$ 16 mil, ou R$ 85,6 mil.

A classificação para final rendeu ao brasileiro mais US$ 16.000 (86 mil reais). Com o vice-campeonato, Hugo Calderano garantiu mais US$ 30 mil, ou seja, cerca de R$ 160 mil. No somatório, o mesa-tenista faturou cerca de US$ 76.500 (R$ 410 mil).

No total, a etapa do circuito mundial distribuiu US$ 800 mil (R$ 4,28 milhões) para todos os atletas participantes.

Confira as premiações por etapa:

Campeão: 1.000 pontos / US$ 60.000 (324 mil reais, na cotação atual)

Vice-campeão: 700 pontos / US$ 30.000 (162 mil reais)

Semifinal: 350 pontos / US$ 16.000 (86 mil reais)

Quartas de final: 175 pontos / US$ 12.500 (67 mil reais)

Oitavas de final: 90 pontos / US$ 10.000 (54 mil reais)

1ª Rodada: 15 pontos / US$ 8.000 (43 mil reais)