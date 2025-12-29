menu hamburguer
Al-Ettifaq x Al-Nassr: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pelo Campeonato Saudita

Confira todas as informações do duelo da 12ª rodada

Dammam (SAU)
Dia 29/12/2025
15:20
Al-Ettifaq e Al-Nassr se enfrentam nesta terça-feira (30), às 14h30 (de Brasília), no EGO Stadium, em Dammam (SAU), pela 12ª rodada do Campeonato Saudita. A partida terá transmissão ao vivo pelo BandSports (TV fechada) e pelo Canal GOAT (YouTube).

Ficha do jogo

Escudo do Al-Ettifaq - Onde assistir
ETT
NAS
12ª rodada
Campeonato Saudita
Data e Hora
terça-feira, 30 de dezembro, às 14h30 (de Brasília)
Local
EGO Stadium, em Dammam (SAU)
Árbitro
A definir
Onde assistir
Não definido

O Al-Ettifaq chega em bom momento na competição. A equipe ocupa a oitava colocação, com 15 pontos, e vem de quatro jogos de invencibilidade no Campeonato Saudita. Na última rodada, venceu o Al-Riyadh por 2 a 0 fora de casa e tenta novo resultado positivo para se aproximar da parte de cima da tabela.

O Al-Nassr, por sua vez, lidera de forma isolada o torneio. O time comandado por Jorge Jesus soma 30 pontos, com 100% de aproveitamento após dez vitórias em dez partidas. Na rodada anterior, derrotou o Al-Okhdood por 3 a 0 e abriu quatro pontos de vantagem sobre o vice-líder Al-Hilal. Além disso, viu Cristiano Ronaldo atingir a marca de 956 gols na carreira.

Tudo sobre o jogo entre Al-Ettifaq x Al-Nassr (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Al-Ettifaq 🆚 Al-Nassr
12ª rodada – Campeonato Saudita
📆 Data e horário: terça-feira, 30 de dezembro, às 14h30 (de Brasília)
📍 Local: EGO Stadium, em Dammam
👁️ Onde assistir: BandSports (TV fechada) e Canal GOAT (YouTube)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔴🟢 Al-Ettifaq (Técnico: Saad Al-Shehri)

Rodak; Khateeb, Hendry, Hindi e Calvo; Duda, Medrán e Wijnaldum; Dawran, Koka e Moussa Dembélé.

🟡🔵 Al-Nassr (Técnico: Jorge Jesus)

Al-Aqeedi; Al-Ghanam, Iñigo Martínez, Alamri e Boushal; Brozovic, Ângelo Gabriel, Wesley e Coman; João Félix e Cristiano Ronaldo.

al-nassr-al-ettifaq-campeonato-saudita-onde-assistir (1)
(Arte: Lance!)

