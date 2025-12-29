Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – segunda (29/12/2025)
Veja os jogos televisionados desta segunda-feira (29)
Quem joga no futebol hoje? Nesta segunda-feira (29), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são os da segunda rodada da Copa Africana de Nações, Campeonato Português, Campeonato Italiano e entre outros.
Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (segunda-feira, 29 de dezembro de 2025)
Copa Africana de Nações
Angola x Egito – 13h – Band, BandSports, Bandplay, Band.com.br e Esporte na Band (YouTube)
Zâmbia x Marrocos – 16h – BandSports, Bandplay, Band.com.br e Esporte na Band (YouTube)
Campeonato Italiano
Roma x Genoa – 16h45 – ESPN e Disney+
Campeonato Saudita
Al Khaleej x Al Fateh – 11h35 – Canal GOAT
Al Taawoun x Al Najma – 14h30 – Canal GOAT
Campeonato Inglês (Segunda Divisão)
Coventry x Ipswich – 15h – Disney+
Birmingham x Southampton – 17h15 – Disney+
Campeonato Português
Porto x AVS – 17h15 – Disney+
