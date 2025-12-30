Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – terça (30/12/2025)
Veja os jogos televisionados desta terça-feira (30)
Quem joga no futebol hoje? Nesta terça-feira (30), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são os da Premier League, Copa Africana de Nações e entre outros ao redor do mundo.
Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (terça-feira, 30 de dezembro de 2025)
Campeonato Inglês
Burnley x Newcastle – 16h30 – ESPN 2 e Disney+
Chelsea x Bournemouth – 16h30 – ESPN e Disney+
Nottingham Forest x Everton – 16h30 – Disney+
West Ham x Brighton – 16h30 – Disney+ e ESPN Brasil (YouTube)
Arsenal x Aston Villa – 17h15 – ESPN 4 e Disney+
Manchester United x Wolves – 17h15 – Disney+
Campeonato Saudita
Al Ahli x Al Fayha – 12h30 – Sportv e Canal GOAT
Al Ettifaq x Al Nassr – 14h30 – Canal GOAT
Copa Africana de Nações
Uganda x Nigéria – 13h – BandSports, BandPlay, Band.com.br e Esporte na Band (YouTube)
Benin x Senegal – 16h – BandSports, BandPlay, Band.com.br e Esporte na Band (YouTube)
Campeonato Escocês
Motherwell x Celtic – 17h – Canal GOAT e OneFootball
