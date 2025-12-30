menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – terça (30/12/2025)

Veja os jogos televisionados desta terça-feira (30)

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 30/12/2025
06:00
Estêvão comemora primeiro gol marcado pelo Chelsea
imagem cameraEstêvão comemora primeiro gol marcado pelo Chelsea (Foto: Glyn Kirk/AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Quem joga no futebol hoje? Nesta terça-feira (30), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são os da Premier League, Copa Africana de Nações e entre outros ao redor do mundo.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (terça-feira, 30 de dezembro de 2025)

Campeonato Inglês

Burnley x Newcastle – 16h30 – ESPN 2 e Disney+
Chelsea x Bournemouth – 16h30 – ESPN e Disney+
Nottingham Forest x Everton – 16h30 – Disney+
West Ham x Brighton – 16h30 – Disney+ e ESPN Brasil (YouTube)
Arsenal x Aston Villa – 17h15 – ESPN 4 e Disney+
Manchester United x Wolves – 17h15 – Disney+

continua após a publicidade

➡️Clique para assistir no Disney+

Jogos de hoje: o líder Arsenal entra em campo pela Premier League contra o Aston Villa (Foto: Adrian Dennis / AFP)
Jogos de hoje: o líder Arsenal entra em campo pela Premier League contra o Aston Villa (Foto: Adrian Dennis / AFP)

Campeonato Saudita

Al Ahli x Al Fayha – 12h30 – Sportv e Canal GOAT
Al Ettifaq x Al Nassr – 14h30 – Canal GOAT

Copa Africana de Nações

Uganda x Nigéria – 13h – BandSports, BandPlay, Band.com.br e Esporte na Band (YouTube)
Benin x Senegal – 16h – BandSports, BandPlay, Band.com.br e Esporte na Band (YouTube)

Campeonato Escocês

Motherwell x Celtic – 17h – Canal GOAT e OneFootball

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias