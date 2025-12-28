Flamengo x Botafogo no NBB: veja horário e onde assistir ao clássico carioca

Após dominar o Vasco em São Januário, o Flamengo já volta as atenções para o confronto contra o Botafogo nesta segunda-feira (29) às 20h (horário de Brasília) pelo NBB. O duelo coloca frente a frente duas equipas em situações muito diferentes na classificação.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

Assim como o Vasco sofreu com o tabu em São Januário, o Botafogo também entra em quadra com um desafio. O Alvinegro não vence o Flamengo no NBB desde maio de 2019. De lá para cá, o domínio rubro-negro tem sido absoluto nos confrontos diretos pela liga nacional, com o Flamengo levando a melhor em todos os encontros recentes.

continua após a publicidade

Flamengo venceu Vasco em São Januário, pelo NBB (Foto: Paula Reis / Flamengo)

O Flamengo vive um estado de graça. Com a vitória no último clássico, o Rubro-Negro consolidou-se na liderança da competição (empatado com o Pinheiros), somando agora 15 vitórias e apenas 2 derrotas. A equipe de Sérgio Hernández atravessa uma sequência de 5 vitórias consecutivas, impulsionada tanto pela experiência de recordistas como Jhonatan Luz quanto pela explosão de jovens talentos como Matheus Gueiros.

Botafogo não vence o Flamengo pelo NBB desde 2019 (Foto: Pedro Bernardo / Lance!)

Já o Botafogo chega para o clássico num momento de maior pressão. O Alvinegro ocupa atualmente a 19ª posição, lutando para se manter na zona de classificação para os playoffs e tentar uma aproximação ao G-16. Com uma campanha mais irregular, o Glorioso vê no clássico a oportunidade perfeita para virar a chave e ganhar fôlego na tabela, aproveitando o fato de o rival vir de uma sequência física desgastante.

continua após a publicidade