Flamengo x Botafogo no NBB: veja horário e onde assistir ao clássico carioca
Líder Flamengo recebe o Botafogo em momentos distintos na competição
Após dominar o Vasco em São Januário, o Flamengo já volta as atenções para o confronto contra o Botafogo nesta segunda-feira (29) às 20h (horário de Brasília) pelo NBB. O duelo coloca frente a frente duas equipas em situações muito diferentes na classificação.
Assim como o Vasco sofreu com o tabu em São Januário, o Botafogo também entra em quadra com um desafio. O Alvinegro não vence o Flamengo no NBB desde maio de 2019. De lá para cá, o domínio rubro-negro tem sido absoluto nos confrontos diretos pela liga nacional, com o Flamengo levando a melhor em todos os encontros recentes.
O Flamengo vive um estado de graça. Com a vitória no último clássico, o Rubro-Negro consolidou-se na liderança da competição (empatado com o Pinheiros), somando agora 15 vitórias e apenas 2 derrotas. A equipe de Sérgio Hernández atravessa uma sequência de 5 vitórias consecutivas, impulsionada tanto pela experiência de recordistas como Jhonatan Luz quanto pela explosão de jovens talentos como Matheus Gueiros.
Já o Botafogo chega para o clássico num momento de maior pressão. O Alvinegro ocupa atualmente a 19ª posição, lutando para se manter na zona de classificação para os playoffs e tentar uma aproximação ao G-16. Com uma campanha mais irregular, o Glorioso vê no clássico a oportunidade perfeita para virar a chave e ganhar fôlego na tabela, aproveitando o fato de o rival vir de uma sequência física desgastante.
✅ FICHA TÉCNICA
Flamengo 🆚 Botafogo
12ª Rodada — Novo Basquete Brasil (NBB)
📆 Data e horário: segunda-feira, 29 de dezembro, às 20h00 (de Brasília)
📍 Local: Maracanãzinho, Rio de Janeiro
👁️ Onde assistir: ESPN (canal fechado), X sports (YouTube), Flamengo TV (YouTube) e Disney+ (Streaming)
