O brasileiro Hugo Calderano começou sua campanha no China Smash com uma vitória de virada. Na manhã deste domingo (28), o número 3 do mundo perdeu o primeiro set, mas se recuperou e confirmou o favoritismo para vencer o jovem japonês Hiroto Shinozuka, 28º do ranking, por 3 sets a 1.

O torneio, um dos mais importantes do circuito, acontece em Pequim e conta com a presença de todos os 50 melhores mesa-tenistas do mundo.

O início lento e a virada de Hugo Calderano

Calderano começou a partida sendo superado pelo japonês no primeiro set, perdendo por 11 a 6. A partir da segunda parcial, no entanto, o brasileiro "entrou no jogo" e impôs seu ritmo. Ele devolveu o placar de 11 a 6 e, no terceiro set, venceu com ainda mais autoridade, por 11 a 5.

O quarto e último set foi o mais equilibrado, disputado ponto a ponto, mas Hugo Calderano usou sua experiência para fechar em 11 a 8 e garantir a classificação para a segunda rodada.

Próximo desafio será contra amigo e ex-parceiro de treinos

O adversário de Hugo Calderano na segunda rodada do China Smash já está definido, e o confronto promete ser especial. O brasileiro enfrentará o francês Simon Gauzy, atual número 18 do mundo. Além da alta qualidade técnica do duelo, a partida marca o reencontro de dois amigos que já treinaram muito juntos no circuito mundial de tênis de mesa.

Brasileiro vive o melhor ano da carreira

Aos 29 anos, Calderano vive a melhor temporada da carreira, com o título da Copa do Mundo, em abril, e o vice Mundial, no mês seguinte. De lá até a final em Macau, ele também triunfou nos WTT da Eslovênia, Buenos Aires e Foz do Iguaçu. Desde a histórica conquista da Copa do Mundo, o brasileiro ganhou 34 dos 37 jogos no individual.

