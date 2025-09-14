AO VIVO: Acompanhe Hugo Calderano na final do WTT de Macau

Na grande final do WTT Champions de Macau, na China, Hugo Calderano mede forças com o chinês Wang Chuqin. A partida está marcada para as 8h (de Brasília) deste domingo (14), com transmissão da CazéTV ▶️30 dias grátis para ver CazéTV no Prime Video.

continua após a publicidade

O brasileiro chegou à decisão após passar pelo dinamarquês Anders Lind na semifinal do torneio. Calderano não deu chances ao adversário e fechou o confronto em 4 sets a 0, com as parciais de 11/5, 11/5, 12/10 e 11/2, em apenas 28 minutos de jogo.

➡️ Hugo Calderano domina dinamarquês e vai à final do WTT de Macau

Já Chuqin venceu o sul-coreano Jang Woojin, também por 4 a 0. O chinês conquistou o título de duas das três últimas edições do WTT Macau.

Retrospecto

Calderano, quarto colocado do ranking, e Chuqin, número 2 do mundo, já estiveram frente a frente em sete oportunidades. Destas, o brasileiro saiu vencedor em apenas duas: na semifinal da Copa do Mundo 2025 e na primeira rodada do Aberto da Áustria, em 2016.

continua após a publicidade

Este ano, os dois se enfrentaram duas vezes, com uma vitória para cada lado. A mais recente foi na final do Campeonato Mundial, em maio, quando Calderano perdeu por 4 sets a 1 e ficou com o vice da competição.

WTT de Macau

Dos últimos seis torneios disputados, o brasileiro chegou à final em cinco ocasiões e conquistou o título em quatro delas. Desde abril, ele venceu a Copa do Mundo, o WTT Star Contender Ljubljana, o WTT Contender Buenos Aires e o WTT Star Contender Foz do Iguaçu, o mais recente. Hugo Calderano chega ao WTT de Macau com um saldo de 30 vitórias em 32 jogos.

continua após a publicidade

Agora, Hugo Calderano tem a chance de conquistar o título inédito do Circuito WTT. Em termos de importância, o torneio está abaixo do Smash, uma espécie de Grand Slam do tênis de mesa. O campeão acumula 1000 pontos no ranking. Caso vença, o brasileiro garante o seu quinto título nos últimos sete torneios disputados.

➡️Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico