Calderano vence ponto espetacular, e rival vai ao chão; vídeo

Depois de fazer história nesta quarta-feira (1º), nas duplas mistas, ao lado de Bruna Takahashi, Hugo Calderano volta a jogar, no China Smash, na quinta-feira. E, se depender do que vem mostrando até aqui, a tendência é de que o brasileiro supere o anfitrião Zhou Qihao, atual 34º do mundo, às 7h35 (de Brasília).
Na segunda rodada, na terça-feira, na vitória por 3 a 1 sobre o Simon Gauzy, o brasileiro, número 3 do mundo, venceu um dos pontos mais espetaculares do torneio até aqui. Na ocasião, o mesatenista carioca, de 29 anos, leva a melhor em um emocionante (e de altíssimo nível) rally jogando a bolinha no contrapé do adversário, que chega a cair no chão.
Veja a jogada no vídeo abaixo:
Quem é o próximo rival de Calderano?
O adversário de Calderano nesta quinta-feira, Zhou Qihao, pelas oitavas de final, tem como principais conqusitas o título asiático por equipes, em 2024, e três títulos no individual, além de dois em duplas.
- Vai ser uma partida dura. Ele é um grande jogador, tem ótimos golpes, então tenho que, mais uma vez, estar na minha melhor forma na próxima rodada para avançar.
Em Pequim, o anfitrião vem de triunfos sobre o dinamarquês Anders Lind (14º) e o australiano Hwan Bae (36º), ambos por 3 sets a 0.
Quem avançar enfrenta, nas quartas de final, o chinês Xiang Peng (9º) ou o francês Flavien Coton (52º).
Velho conhecido nas duplas mistas
Nas duplas mistas, o casal Calderano e Takahashi enfrenta, também na quinta-feira, os chineses Wang Chuqin e Sun Yingsha, às 9h55 (de Brasília).
Chuqin e o brasileiro, no individual, já protagonizaram duelos históricos recentemente. Atual líder do ranking, o mesatenista da China derrotou Calderano na final do Mundial, em maio, e no último dia 14, na decisão do WTT de Macau.
Em abril, um triunfo sobre Chuqin garantiu ao brasileiro a inédita vaga à final da Copa do Mundo.
