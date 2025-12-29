Chelsea x Bournemouth: onde assistir e prováveis escalações do jogo da Premier League
Confira todas as informações do duelo da 19ª rodada
- Matéria
- Mais Notícias
Chelsea e Bournemouth se enfrentam nesta terça-feira (30), às 16h30 (de Brasília), no Stamford Bridge, em Londres (ING), pela 19ª rodada da Premier League 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo pela ESPN (canal fechado) e pelo Disney+. ➡️Clique para assistir na Disney+
Relacionadas
- Futebol Internacional
Galatasaray estuda contratação de zagueiro do Real Madrid
Futebol Internacional29/12/2025
- Futebol Internacional
Páreo na Bola de Ouro e carrasco do Real Madrid: relembre o 2025 de Lamine Yamal
Futebol Internacional29/12/2025
- Futebol Internacional
City se aproxima de acordo com destaque da Premier League, diz jornal inglês
Futebol Internacional29/12/2025
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Ficha do jogo
O Chelsea tenta se manter no G-5 após a derrota para o Aston Villa na rodada passada. A equipe comandada por Enzo Maresca ocupa a 5ª colocação, com 29 pontos, e busca recuperação diante de sua torcida para fechar o ano em posição de classificação continental.
O Bournemouth, por sua vez, vive momento delicado. O time de Andoni Iraola aparece em 15º lugar, com 22 pontos, vem de goleada sofrida para o Brentford e tenta surpreender fora de casa para se afastar da parte inferior da tabela.
Tudo sobre o jogo entre Chelsea x Bournemouth (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Chelsea 🆚 Bournemouth
19ª rodada – Premier League
📆 Data e horário: terça-feira, 30 de dezembro, às 16h30 (de Brasília)
📍 Local: Stamford Bridge, em Londres (ING)
👁️ Onde assistir: ESPN (canal fechado) e Disney+ (streaming)
🕴️ Arbitragem: Samuel Barrott
🚩 Assistentes: Timothy Wood, Wade Smith e James Linington (quarto árbitro)
📺 VAR: Craig Pawson (VAR) e Adrian Holmes (AVAR)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🔵 Chelsea (Técnico: Enzo Maresca)
Sánchez; Reece James, Chalobah, Badiashile e Cucurella; Caicedo e Enzo Fernández; Pedro Neto, Cole Palmer e Garnacho; João Pedro.
Desfalques: Levi Colwill, Dario Essugo e Roméo Lavia (lesionados).
⚫🔴 Bournemouth (Técnico: Andoni Iraola)
Petrovic; Adam Smith, Diakité, Senesi e Truffert; Christie e Lewis Cook; Jimenez, Tavernier e Semenyo; Kroupi.
Desfalques: Alex Scott, Matai Akinmboni, Veljko Milosavljevic, Tyler Adams e Ben Doak (lesionados).
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
- Matéria
- Mais Notícias