imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Chelsea x Bournemouth: onde assistir e prováveis escalações do jogo da Premier League

Confira todas as informações do duelo da 19ª rodada

Avatar
Lance!
Londres (ING)
Dia 29/12/2025
14:16
chelsea-bournemouth-onde-assistir-premier-league
imagem camera(Arte: Lance!)
  Matéria
  • Mais Notícias

Chelsea e Bournemouth se enfrentam nesta terça-feira (30), às 16h30 (de Brasília), no Stamford Bridge, em Londres (ING), pela 19ª rodada da Premier League 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo pela ESPN (canal fechado) e pelo Disney+. ➡️Clique para assistir na Disney+

continua após a publicidade

Ficha do jogo

Chelsea-escudo-onde-assistir
CHE
Bournemouth-escudo-onde-assistir
BOU
19ª rodada
Premier League
Data e Hora
terça-feira, 30 de dezembro, às 16h30 (de Brasília)
Local
Stamford Bridge, em Londres (ING)
Árbitro
Samuel Barrott
Assistentes
Timothy Wood, Wade Smith e James Linington (quarto árbitro)
Var
Craig Pawson (VAR) e Adrian Holmes (AVAR)
Onde assistir

O Chelsea tenta se manter no G-5 após a derrota para o Aston Villa na rodada passada. A equipe comandada por Enzo Maresca ocupa a 5ª colocação, com 29 pontos, e busca recuperação diante de sua torcida para fechar o ano em posição de classificação continental.

continua após a publicidade

O Bournemouth, por sua vez, vive momento delicado. O time de Andoni Iraola aparece em 15º lugar, com 22 pontos, vem de goleada sofrida para o Brentford e tenta surpreender fora de casa para se afastar da parte inferior da tabela.

Tudo sobre o jogo entre Chelsea x Bournemouth (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Chelsea 🆚 Bournemouth
19ª rodada – Premier League

📆 Data e horário: terça-feira, 30 de dezembro, às 16h30 (de Brasília)
📍 Local: Stamford Bridge, em Londres (ING)
👁️ Onde assistir: ESPN (canal fechado) e Disney+ (streaming)
🕴️ Arbitragem: Samuel Barrott
🚩 Assistentes: Timothy Wood, Wade Smith e James Linington (quarto árbitro)
📺 VAR: Craig Pawson (VAR) e Adrian Holmes (AVAR)

continua após a publicidade

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔵 Chelsea (Técnico: Enzo Maresca)

Sánchez; Reece James, Chalobah, Badiashile e Cucurella; Caicedo e Enzo Fernández; Pedro Neto, Cole Palmer e Garnacho; João Pedro.

Desfalques: Levi Colwill, Dario Essugo e Roméo Lavia (lesionados).

⚫🔴 Bournemouth (Técnico: Andoni Iraola)

Petrovic; Adam Smith, Diakité, Senesi e Truffert; Christie e Lewis Cook; Jimenez, Tavernier e Semenyo; Kroupi.

Desfalques: Alex Scott, Matai Akinmboni, Veljko Milosavljevic, Tyler Adams e Ben Doak (lesionados).

chelsea-bournemouth-onde-assistir-premier-league
(Arte: Lance!)

