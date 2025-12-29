Manchester United x Wolves: onde assistir ao vivo e prováveis escalações ao jogo pela Premier League
Confira todas as informações do duelo válido pela 19ª rodada
Manchester United e Wolves se enfrentam nesta terça-feira (30), às 17h15 (de Brasília), pela 19ª rodada da Premier League. A partida será realizada no Old Trafford, em Manchester (ING), com transmissão ao vivo do Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+
Ficha do jogo
O Manchester United chega ao confronto em leve ascensão após vencer o Newcastle por 1 a 0 no Boxing Day, resultado que aliviou a pressão depois da derrota para o Aston Villa. A equipe de Rúben Amorim ocupa a sexta colocação, com 29 pontos, ainda próxima do G-4, e apresenta melhora defensiva recente, embora siga irregular no setor ofensivo.
O Wolverhampton atravessa situação crítica na Premier League, ocupando a lanterna com apenas dois pontos somados em 18 jogos. Sem vitórias até aqui, o time acumula 16 derrotas e dois empates, cenário que intensifica a pressão mesmo contando com nomes como João Gomes e Jhon Arias no elenco.
Tudo sobre o jogo entre Manchester United e Wolves (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Manchester United 🆚 Wolverhampton
19ª rodada — Premier League
📆 Data e horário: terça-feira, 30 de dezembro, às 17h15 (de Brasília)
📍 Local: Old Trafford, em Manchester (ING)
👁️ Onde assistir: Disney+ (serviço de streaming)
🕴️Arbitragem: Thomas Bramall
🚩 Assistentes: Constantine Hatzidakis, Matt Wilkes e Josh Smith (quarto árbitro)
📺 VAR: John Brooks (VAR1) e Richard West (AVAR)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Manchester United (Técnico: Ruben Amorim)
Lammens; Lisandro Martínez, Heaven e Luke Shaw; Diogo Dalot, Casemiro, Ugarte e Patrick Dorgu; Mason Mount, Matheus Cunha e Benjamin Sesko.
Wolverhampton (Técnico: Rob Edwards)
José Sá; Mosquera, Santiago Bueno e Krejci; Doherty, João Gomes, André e Hugo Bueno; Hwang, Mane; Tolu Arokodare.
