imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Manchester United x Wolves: onde assistir ao vivo e prováveis escalações ao jogo pela Premier League

Confira todas as informações do duelo válido pela 19ª rodada

Avatar
Lance!
Manchester (ING)
Dia 29/12/2025
17:20
Manchester United x Wolves: onde assistir pela Premier League (Foto: Arte/Lance!)
imagem cameraManchester United x Wolves: onde assistir pela Premier League (Foto: Arte/Lance!)
Manchester United e Wolves se enfrentam nesta terça-feira (30), às 17h15 (de Brasília), pela 19ª rodada da Premier League. A partida será realizada no Old Trafford, em Manchester (ING), com transmissão ao vivo do Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Ficha do jogo

Manchester United-escudo-onde-assistir
MUN
Wolverhampton-escudo-onde-assistir
WOL
19ª rodada
Premier League
Data e Hora
Terça-feira, 30 de dezembro, às 17h15 (de Brasília)
Local
Old Trafford, em Manchester (ING)
Árbitro
Thomas Bramall
Assistentes
Constantine Hatzidakis, Matt Wilkes e Josh Smith (quarto árbitro)
Var
John Brooks (VAR1) e Richard West (AVAR)
Onde assistir

O Manchester United chega ao confronto em leve ascensão após vencer o Newcastle por 1 a 0 no Boxing Day, resultado que aliviou a pressão depois da derrota para o Aston Villa. A equipe de Rúben Amorim ocupa a sexta colocação, com 29 pontos, ainda próxima do G-4, e apresenta melhora defensiva recente, embora siga irregular no setor ofensivo.

O Wolverhampton atravessa situação crítica na Premier League, ocupando a lanterna com apenas dois pontos somados em 18 jogos. Sem vitórias até aqui, o time acumula 16 derrotas e dois empates, cenário que intensifica a pressão mesmo contando com nomes como João Gomes e Jhon Arias no elenco.

Tudo sobre o jogo entre Manchester United e Wolves (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA
Manchester United 🆚 Wolverhampton
19ª rodada — Premier League
📆 Data e horário: terça-feira, 30 de dezembro, às 17h15 (de Brasília)
📍 Local: Old Trafford, em Manchester (ING)
👁️ Onde assistir: Disney+ (serviço de streaming)
🕴️Arbitragem: Thomas Bramall
🚩 Assistentes: Constantine Hatzidakis, Matt Wilkes e Josh Smith (quarto árbitro)
📺 VAR: John Brooks (VAR1) e Richard West (AVAR)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Manchester United (Técnico: Ruben Amorim)
Lammens; Lisandro Martínez, Heaven e Luke Shaw; Diogo Dalot, Casemiro, Ugarte e Patrick Dorgu; Mason Mount, Matheus Cunha e Benjamin Sesko. 

Wolverhampton (Técnico: Rob Edwards)
José Sá; Mosquera, Santiago Bueno e Krejci; Doherty, João Gomes, André e Hugo Bueno; Hwang, Mane; Tolu Arokodare.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

Dorgu comemora gol do Manchester United sobre o Newcastle, pela Premier League
Dorgu comemora gol do Manchester United sobre o Newcastle, pela Premier League (Foto: Darren Staples/AFP)

