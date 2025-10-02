A dupla brasileira Hugo Calderano e Bruna Takahashi lutou, mas foi derrotada pelos campeões mundiais Wang Chuqin e Sun Yingsha na manhã desta quinta-feira (2), por 3 sets a 0, parciais de 11/3, 11/3 e 11/7, pela semifinal do China Smash, em Tóquio. Com isso, faturaram a medalha de bronze no torneio nível Grand Smash de melhor desempenho do casal em parceria no circuito WTT.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Na primeira rodada, a dupla brasileira venceu os anfitriões Xue Fei e Qian Tianyi por 3 sets a 1, com parciais de 11/7, 4/11, 11/9 e 11/8. Nas quartas, superaram os espanhóis Álvaro Robles e Maria Xiao por 3 sets a 0, com parciais de 11/6, 11/8 e 11/8.

Bruna Takahashi e Hugo Calderano em uma das vitórias no China Smash (Foto: Divulgação/WTT)

Como foi o jogo?

A dupla brasileira Hugo Calderano e Bruna Takahashi começou a partida com dificuldade na defesa e cometendo erros não forçados, o que deu oportunidade à dupla da casa de abrir uma vantagem considerável. O time chinês demonstrou um repertório variado de golpes e fechou o set rapidamente em 11 a 3.

continua após a publicidade

Na segunda parcial, Wang e Sun cometeram pouquíssimos erros, com quase 90% de aproveitamento nos pontos decisivos. Hugo e Bruna tentaram acompanhar e devolver na mesma velocidade, mas não foi o suficiente, e os chineses fecharam novamente por 11 a 3.

O terceiro set começou equilibrado, com a dupla brasileira abrindo três pontos de vantagem. No decorrer da etapa, no entanto, os chineses mudaram a estratégia e reagiram, virando o placar e terminando o confronto em 11 a 7, fechando a partida em 3 sets a 0.

continua após a publicidade

No individual Hugo segue vivo, mas Bruna é eliminada

No individual, Hugo Calderano venceu o francês Simon Gauzy por 3 sets a 1 e garantiu a vaga nas oitavas de final da competição. Seu adversário será Zhou Quiao, na madrugada deste sábado (4), por volta de 2h (de Brasília).

-Vai ser uma partida dura. Ele é um grande jogador, tem ótimos golpes, então tenho que, mais uma vez, estar na minha melhor forma na próxima rodada para avançar - afirmou Hugo sobre seu próximo duelo.

Bruna Takahashi, por sua vez, perdeu para Zhu Yuling na última terça-feira (30) por 3 sets a 0, com parciais de 11/2, 20/18 e 11/7, e foi eliminada do China Smash na disputa individual feminina.