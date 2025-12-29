Arsenal x Aston Villa: onde assistir ao vivo e prováveis escalações ao jogo pela Premier League
Confira todas as informações do duelo válido pela 19ª rodada
Arsenal e Aston Villa se enfrentam nesta terça-feira (30), às 17h15 (de Brasília), pela 19ª rodada da Premier League. A partida será realizada no Emirates Stadium, em Londres (ING), com transmissão ao vivo da ESPN 4 e do Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+
Ficha do jogo
O Arsenal chega ao confronto mantendo a liderança da Premier League, com 42 pontos, após a terceira vitória consecutiva, desta vez por 2 a 1 sobre o Brighton no Emirates Stadium. A equipe segue firme na disputa pelo topo e pode contar com o retorno de Timber, enquanto Declan Rice deve reassumir o meio-campo. Gabriel Magalhães, recuperado de lesão, voltou a atuar e surge como opção para iniciar a partida.
O Aston Villa vive fase excepcional e ampliou a sequência positiva ao vencer o Chelsea de virada em Stamford Bridge, alcançando a 11ª vitória consecutiva na temporada. O time abre a rodada na terceira posição, com 39 pontos, mas chega ao Emirates com desfalques importantes: Matty Cash e Boubacar Kamara cumprem suspensão. Após decidir saindo do banco, Ollie Watkins deve retornar ao time titular.
Tudo sobre o jogo entre Arsenal e Aston Villa (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Arsenal 🆚 Aston Villa
19ª rodada — Premier League
📆 Data e horário: terça-feira, 30 de dezembro, às 17h15 (de Brasília)
📍 Local: Emirates Stadium, em Londres (ING)
👁️ Onde assistir: ESPN 4 (TV fechada) e Disney+ (serviço de streaming)
🕴️Arbitragem: Darren England
🚩 Assistentes: Scott Ledger, Akil Howson e Thomas Kirk (quarto árbitro)
📺 VAR: Jarred Gillett (VAR1) e Tim Robinson (AVAR)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Arsenal (Técnico: Mikel Arteta)
David Raya; Jurrien Timber, William Saliba, Gabriel Magalhães e Lewis-Skelly; Martin Zubimendi, Declan Rice e Martin Odegaard; Bukayo Saka, Leandro Trossard e Viktor Gyökeres.
Aston Villa (Técnico: Unai Emery)
Marco Bizot; Andrés García, Ezri Konsa, Lindelof e Ian Maatsen; Amadou Onana; John McGinn, Tielemans, Emiliano Buendía e Morgan Rogers; Ollie Watkins.
