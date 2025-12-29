menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Arsenal x Aston Villa: onde assistir ao vivo e prováveis escalações ao jogo pela Premier League

Confira todas as informações do duelo válido pela 19ª rodada

Londres (ING)
Dia 29/12/2025
17:15
imagem cameraArsenal x Aston Villa: onde assistir pela Premier League (Foto: Arte/Lance!)
Arsenal e Aston Villa se enfrentam nesta terça-feira (30), às 17h15 (de Brasília), pela 19ª rodada da Premier League. A partida será realizada no Emirates Stadium, em Londres (ING), com transmissão ao vivo da ESPN 4 e do Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+

Ficha do jogo

19ª rodada
Premier League
Data e Hora
Terça-feira, 30 de dezembro, às 17h15 (de Brasília)
Local
Emirates Stadium, em Londres (ING)
Árbitro
Darren England
Assistentes
Scott Ledger, Akil Howson e Thomas Kirk (quarto árbitro)
Var
Jarred Gillett (VAR1) e Tim Robinson (AVAR)
Onde assistir

O Arsenal chega ao confronto mantendo a liderança da Premier League, com 42 pontos, após a terceira vitória consecutiva, desta vez por 2 a 1 sobre o Brighton no Emirates Stadium. A equipe segue firme na disputa pelo topo e pode contar com o retorno de Timber, enquanto Declan Rice deve reassumir o meio-campo. Gabriel Magalhães, recuperado de lesão, voltou a atuar e surge como opção para iniciar a partida.

O Aston Villa vive fase excepcional e ampliou a sequência positiva ao vencer o Chelsea de virada em Stamford Bridge, alcançando a 11ª vitória consecutiva na temporada. O time abre a rodada na terceira posição, com 39 pontos, mas chega ao Emirates com desfalques importantes: Matty Cash e Boubacar Kamara cumprem suspensão. Após decidir saindo do banco, Ollie Watkins deve retornar ao time titular.

Tudo sobre o jogo entre Arsenal e Aston Villa (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA
Arsenal 🆚 Aston Villa
19ª rodada — Premier League
📆 Data e horário: terça-feira, 30 de dezembro, às 17h15 (de Brasília)
📍 Local: Emirates Stadium, em Londres (ING)
👁️ Onde assistir: ESPN 4 (TV fechada) e Disney+ (serviço de streaming)
🕴️Arbitragem: Darren England
🚩 Assistentes: Scott Ledger, Akil Howson e Thomas Kirk (quarto árbitro)
📺 VAR: Jarred Gillett (VAR1) e Tim Robinson (AVAR)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Arsenal (Técnico: Mikel Arteta)
David Raya; Jurrien Timber, William Saliba, Gabriel Magalhães e Lewis-Skelly; Martin Zubimendi, Declan Rice e Martin Odegaard; Bukayo Saka, Leandro Trossard e Viktor Gyökeres.

Aston Villa (Técnico: Unai Emery)
Marco Bizot; Andrés García, Ezri Konsa, Lindelof e Ian Maatsen; Amadou Onana; John McGinn, Tielemans, Emiliano Buendía e Morgan Rogers; Ollie Watkins.

FBL-ENG-PR-ARSENAL-ASTON VILLA
Declan Rice e Ollie Watkins em ação durante Arsenal x Aston Villa (Foto: Glyn Kirk/AFP)

  • Mais Notícias