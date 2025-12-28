Brasileiros se revoltam com atitude de jogador do Chelsea com Estêvão: 'Não entendo'

O Chelsea de Estêvão perdeu para o Aston Villa por 2 a 1, neste sábado (27), em pleno Stamford Bridge, em Londres. Nas redes sociais, muitos torcedores brasileiros reprovaram a atitude de um companheiro de equipe com o jovem ex-Palmeiras.

No banco de reservas até os 72 minutos, Estêvão entrou na derrota do Chelsea e pouco conseguiu produzir. Em uma das poucas oportunidades que se desmarcou, o português Pedro Neto preferiu segurar a bola e não tocar para o brasileiro.

Nas redes sociais, o lance viralizou e deixou muitos brasileiros irritados. Para a grande maioria, Estêvão deveria ser titular do Chelsea justamente no lugar de Pedro Neto. Veja a jogada desperdiçada e a repercussão abaixo:

Estêvão em ação com a camisa do Chelsea pela Champions League (Foto: Adrian Dennis / AFP)

Veja jogada com Estevão no Chelsea e repercussão

Resultado emperra o clube londrino

Com o resultado, o Chelsea de Estêvão voltou a tropeçar na competição e não conseguiu embalar uma sequência positiva, permanecendo na 5ª colocação da Premier League. Já o Aston Villa ampliou seu bom momento, chegou à oitava vitória consecutiva no Campeonato Inglês e reduziu para três pontos a distância em relação ao líder Arsenal.

O último jogo do dia na Premier League começou em ritmo intenso. O duelo colocava frente a frente duas equipes do G-5, e a expectativa de um confronto equilibrado foi confirmada desde os primeiros minutos. Empurrado pela torcida e com Estêvão fora, o Chelsea assumiu o controle das ações e passou a pressionar o Aston Villa no campo defensivo, dificultando qualquer tentativa de saída dos visitantes.

A equipe londrina dominou amplamente a primeira etapa. Explorando as jogadas pelos lados do campo, os Blues avançavam com velocidade e levavam perigo com a presença constante dos atacantes e meio-campistas na área. João Pedro abriu o placar para os donos da casa. O Aston Villa, por sua vez, teve dificuldades para manter a posse de bola e praticamente não conseguiu finalizar. Estêvão viu o primeiro tempo no banco do Chelsea.

Na volta do intervalo, as alterações do técnico Unai Emery surtiram efeito e o Aston Villa virou o jogo com dois gols de Watkins. Estêvão entrou no Chelsea aos 72 minutos, mas pouco conseguiu fazer para mudar o cenário.