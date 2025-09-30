Hugo Calderano vence e avança às oitavas do China Smash; Bruna perde

O brasileiro Hugo Calderano, número 3 do mundo, venceu o francês Simon Gauzy por 3 sets a 1, com parciais de 11/8, 10/12, 11/5 e 11/7, na manhã desta terça-feira (30), em Pequim. Com o triunfo no China Smash, Calderano garantiu a classificação para as oitavas de final da chave de simples.

O duelo entre velhos amigos começou equilibrado até que Calderano abriu vantagem e fechou o primeiro set em 11 a 8. Na segunda parcial, o francês foi mais consistente e manteve o alto nível ao longo de todo o set. Na reta final, Hugo cometeu erros de detalhe e perdeu o set por 12 a 10.

A terceira parcial foi rápida, com Hugo sendo mais insistente ofensivamente e usando golpes seguros, fechando em 11 a 5. Na quarta e última etapa, Hugo foi pressionado pelo adversário, que fez boas defesas e recuperou bolas distantes da mesa. Apesar dos esforços, Calderano venceu por 11 a 7, fechando a partida em 3 sets a 1.

-Simon é como um irmão para mim, então não é fácil jogar contra alguém que você conhece tão bem. Mas é claro que precisamos duelar na mesa e estou muito feliz pelo sucesso que ele teve recentemente. Estou feliz com o meu desempenho e também por avançar para a próxima rodada.Simon é como um irmão para mim, então não é fácil jogar contra alguém que você conhece tão bem. Mas é claro que precisamos duelar na mesa e estou muito feliz pelo sucesso que ele teve recentemente. Estou feliz com o meu desempenho e também por avançar para a próxima rodada - disse Hugo após a partida.

Nas oitavas, o brasileiro vai enfrentar o mesatenista da casa, Zhou Quiao.

-Vai ser uma partida dura. Ele é um grande jogador, tem ótimos golpes, então tenho que, mais uma vez, estar na minha melhor forma na próxima rodada para avançar - afirmou Hugo sobre seu próximo duelo.

Hugo Calderano na vitória na estreia do WTT de Macau (Divulgação/WTT)

Bruna Takahashi perde e é elimiada

A brasileira Bruna Takahashi, namorada de Hugo e também mesatenista profissional, perdeu para Zhu Yuling nesta terça-feira (30) por 3 sets a 0, com parciais de 11/2, 20/18 e 11/7, e está eliminada do China Smash.

A brasileira lutou muito no segundo set, que foi o mais disputado, sendo fechado em um apertado 20 a 18 para a chinesa. Apesar dos esforços, Zhu Yuling se mostrou mais segura e ofensiva em todas as parciais, sem dar chances à brasileira.

Bruna e Hugo continuam vivos na disputa por duplas

A dupla brasileira Hugo e Bruna Takahashi venceu os anfitriões Xue Fei e Qian Tianyi por 3 sets a 1, com parciais de 11/7, 4/11, 11/9 e 11/8, e garantiram vaga nas oitavas de final das duplas mistas do torneio. A próxima partida da dupla acontece nesta quarta-feira (1º), às 7h (de Brasília), mas seus adversários ainda não foram definidos até a publicação desta nota.