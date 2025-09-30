Hugo Calderano pode subir no ranking do tênis de mesa no China Smash?
Veja cenários para o brasileiro
Hugo Calderano disputa, nesta semana, o WTT Grand Smash da China. O brasileiro é terceiro colocado no ranking do tênis de mesa e pode melhorar a sua pontuação. Ele soma 6.050 pontos e está atrás de Lin Shidong, segundo colocado, e de Wang Chuqin, líder do ranking. O Lance! traz as projeções para a posição do mesa-tenista no ranking após a competição da China.
Para manter a sua posição no ranking do tênis de mesa, Hugo Calderano precisava somente ter uma campanha idêntica a de Tomokazu Harimoto. O brasileiro já assegurou a terceira posição, já que o japonês caiu ainda na primeira rodada do Smash da China.
Até onde Hugo Calderano pode chegar com o Smash da China?
Hugo Calderano ainda não consegue subir para a segunda posição do ranking do tênis de mesa, por conta da vantagem de mais de 3 mil pontos que Shidong tem. Entretanto, uma boa campanha do brasileiro, somada com um desempenho ruim do chinês, pode favorecer bastante Calderano.
Se o chinês chegar somente até as quartas de final, ele terá o somatório de 7775 pontos. Já se o brasileiro vencer, ele obterá 7700 pontos no ranking, diminuindo a diferença para 75 pontos.
Ranking do tênis de mesa
|Posição
|Atleta
|País
|Pontos
1º
Wang Chuqin
China
9425
2º
Lin Shidong
China
9375
3º
Hugo Calderano
Brasil
6050
4º
Tomokazu Harimoto
Japão
6000
5º
Truls Moregard
Suécia
4455
6º
Liang Jingkun
China
4300
7º
Felix Lebrun
França
3220
8º
Benedikt Duda
Alemanha
2925
9º
Xiang Peng
China
2405
10º
Darko Jorgic
Eslovênia
2400
