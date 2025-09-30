Hugo Calderano pode subir no ranking do tênis de mesa no China Smash?

Hugo Calderano disputa, nesta semana, o WTT Grand Smash da China. O brasileiro é terceiro colocado no ranking do tênis de mesa e pode melhorar a sua pontuação. Ele soma 6.050 pontos e está atrás de Lin Shidong, segundo colocado, e de Wang Chuqin, líder do ranking. O Lance! traz as projeções para a posição do mesa-tenista no ranking após a competição da China.

Para manter a sua posição no ranking do tênis de mesa, Hugo Calderano precisava somente ter uma campanha idêntica a de Tomokazu Harimoto. O brasileiro já assegurou a terceira posição, já que o japonês caiu ainda na primeira rodada do Smash da China.

Hugo Calderano na vitória na estreia do China Smash (Divulgação: WTT)

Até onde Hugo Calderano pode chegar com o Smash da China?

Hugo Calderano ainda não consegue subir para a segunda posição do ranking do tênis de mesa, por conta da vantagem de mais de 3 mil pontos que Shidong tem. Entretanto, uma boa campanha do brasileiro, somada com um desempenho ruim do chinês, pode favorecer bastante Calderano.

Se o chinês chegar somente até as quartas de final, ele terá o somatório de 7775 pontos. Já se o brasileiro vencer, ele obterá 7700 pontos no ranking, diminuindo a diferença para 75 pontos.

Ranking do tênis de mesa Posição Atleta País Pontos 1º Wang Chuqin China 9425 2º Lin Shidong China 9375 3º Hugo Calderano Brasil 6050 4º Tomokazu Harimoto Japão 6000 5º Truls Moregard Suécia 4455 6º Liang Jingkun China 4300 7º Felix Lebrun França 3220 8º Benedikt Duda Alemanha 2925 9º Xiang Peng China 2405 10º Darko Jorgic Eslovênia 2400

