imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsMais Esportes

Hugo Calderano pode subir no ranking do tênis de mesa no China Smash?

Veja cenários para o brasileiro

Kauhan Fiaux
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porMarcelo Velloso,
Dia 30/09/2025
19:14
Atualizado há 1 minutos
Hugo Calderano em ação no WTT de Macau (Divulgação/WTT)
Hugo Calderano em ação no WTT de Macau (Divulgação/WTT)
Hugo Calderano disputa, nesta semana, o WTT Grand Smash da China. O brasileiro é terceiro colocado no ranking do tênis de mesa e pode melhorar a sua pontuação. Ele soma 6.050 pontos e está atrás de Lin Shidong, segundo colocado, e de Wang Chuqin, líder do ranking. O Lance! traz as projeções para a posição do mesa-tenista no ranking após a competição da China.

➡️ Onde assistir Hugo Calderano e Bruna Takahashi no China Smash; veja

Para manter a sua posição no ranking do tênis de mesa, Hugo Calderano precisava somente ter uma campanha idêntica a de Tomokazu Harimoto. O brasileiro já assegurou a terceira posição, já que o japonês caiu ainda na primeira rodada do Smash da China.

Hugo Calderano na vitória na estreia do China Smash (Divulgação: WTT)
Hugo Calderano na vitória na estreia do China Smash (Divulgação: WTT)

Até onde Hugo Calderano pode chegar com o Smash da China?

Hugo Calderano ainda não consegue subir para a segunda posição do ranking do tênis de mesa, por conta da vantagem de mais de 3 mil pontos que Shidong tem. Entretanto, uma boa campanha do brasileiro, somada com um desempenho ruim do chinês, pode favorecer bastante Calderano.

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Se o chinês chegar somente até as quartas de final, ele terá o somatório de 7775 pontos. Já se o brasileiro vencer, ele obterá 7700 pontos no ranking, diminuindo a diferença para 75 pontos.

Ranking do tênis de mesa

PosiçãoAtletaPaísPontos

Wang Chuqin

China

9425

Lin Shidong

China

9375

Hugo Calderano

Brasil

6050

Tomokazu Harimoto

Japão

6000

Truls Moregard

Suécia

4455

Liang Jingkun

China

4300

Felix Lebrun

França

3220

Benedikt Duda

Alemanha

2925

Xiang Peng

China

2405

10º

Darko Jorgic

Eslovênia

2400

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

