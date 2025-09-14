Com o vice em Macau, Hugo Calderano garante vaga no WTT Finals

Hugo Calderano conquistou o vice-campeonato no WTT Champions de Macau, na China, após perder na final para o chinês Wang Chuqin, neste domingo (14). Apesar de não ter alcançado o título, o brasileiro acumulou pontos essenciais para o decorrer da temporada, além de subir uma posição no ranking.

continua após a publicidade

➡️ Hugo Calderano sobe no ranking após prata no WTT de Macau

Com o resultado em Macau, Calderano acumulou 3.070 pontos nos eventos da World Table Tennis (WTT) deste ano e cravou sua participação no WTT Finals. O campeonato acontece entre os dias 10 e 14 de dezembro, em Hong Kong, na China.

Critérios de classificação

A definição dos classificados leva em conta apenas os pontos conquistados em eventos WTT. Atualmente, Calderano é o quinto colocado, em ranking que será atualizado com o fim da disputa em Macau. A competição agrega os 16 melhores colocados do ano.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Hugo Calderano em WTT Finals

Esta edição marca a oitava vez consecutiva que Calderano participa do WTT Finals, competição que já foi disputada em diferentes formatos.

O melhor resultado do brasileiro foi a chegada às semifinais no ITTF Grand Finals, em 2018, e no WTT Cup Final, em 2012.

Depois da disputa em Macau, Calderano volta à ação no China Smash, torneio que acontece entre os dias 25 de setembro e 5 de outubro.

Hugo Calderano na vitória na estreia do WTT de Macau (Divulgação/WTT)

Calderano sobe no ranking

Com a chegada à final, Hugo Calderano já estava com o terceiro lugar do ranking garantido, subindo uma posição. Isso se deve ao fato de Tomokazu Harimoto, atual número três do mundo, ter 6000 pontos. Calderano, com o vice, acumula 700 pontos e chega a 6400, ultrapassando o japonês, que foi eliminado na primeira rodada do WTT de Macau.