Zâmbia x Marrocos: onde assistir e prováveis escalações do jogo da Copa Africana de Nações
Confira todas as informações do duelo
Zâmbia e Marrocos se enfrentam nesta segunda-feira (29), às 16h (de Brasília), no Estádio Príncipe Moulay Abdellah, em Rabat, pela 3ª e última rodada do Grupo A da Copa Africana de Nações. O duelo terá transmissão ao vivo pelo BandSports (TV fechada) e pelo canal Esporte na Band, no YouTube.
O Marrocos chega à rodada decisiva na liderança do grupo e depende apenas de si para confirmar a classificação ao mata-mata. Após vencer Comores na estreia e empatar com o Mali, a equipe comandada por Walid Regragui aposta no apoio da torcida e na qualidade técnica do elenco para fechar a fase de grupos com tranquilidade.
Ficha do jogo
Já a Zâmbia ainda sonha com a vaga, especialmente na briga por um lugar entre os melhores terceiros colocados. Com dois empates na competição, a seleção precisa pontuar diante dos anfitriões para manter chances reais de avançar à próxima fase.
Tudo sobre o jogo entre Zâmbia x Marrocos (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Zâmbia 🆚 Marrocos
3ª rodada – Grupo A da Copa Africana de Nações
📆 Data e horário: segunda-feira, 29 de dezembro, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Príncipe Moulay Abdellah, em Rabat (MAR)
👁️ Onde assistir: BandSports (TV fechada) e Esporte na Band (YouTube)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🟢🔴 Zâmbia (Técnico: Moses Sichone)
Mwanza; Banda, Chanda, Kangwa e Tembo; Simukonda, Sakala e Musonda; Fashion Sakala, Patson Daka e Lameck Banda.
🔴🟢 Marrocos (Técnico: Walid Regragui)
Bono; Mazraoui, Aguerd, El Yamiq e Salah-Eddine; Amrabat, Ounahi e El Aynaoui; Brahim Díaz, Saibari e El Kaabi.
