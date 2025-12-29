A Roma venceu o Genoa por 3 a 1 nesta segunda-feira (29), no Stadio Olimpico, em partida válida pela 17ª rodada da Serie A. Todos os gols do lado vencedor foram marcados ainda no primeiro tempo: Matías Soulé aos 14', Manu Koné aos 19' e Evan Ferguson aos 31'; Jeff Ekhator descontou para os visitantes aos 37 minutos da segunda etapa. O grande destaque nas redes sociais foi Wesley, revelado pelo Flamengo, que vem se destacando em sua primeira temporada pelo Giallorossi.

Assim como nas últimas partidas, o brasileiro foi escalado como ala pela esquerda no esquema com três zagueiros, dois meio-campistas, dois jogadores abertos e dois atacantes da Roma dirigida por Gian Piero Gasperini, técnico que realizou um longínquo trabalho na Atalanta utilizando o mesmo sistema tático. Mesmo ainda em processo de adaptação à nova função, o Garoto do Ninho tem recebido elogios dos torcedores que acompanham suas atuações na equipe italiana.

Na partida contra o Genoa, não foi diferente. Wesley manteve o bom desempenho, atuando por 85 minutos e recebendo elogios tanto durante quanto após a partida. Abaixo, veja alguns comentários de internautas, brasileiros e estrangeiros, que acompanharam a atuação do jogador durante o confronto:

Tradução: A temporada que Wesley França está fazendo me lembra o auge de Cafu (Roma e Milan) combinado com o auge de Maicon (Monaco e Inter). É uma verdadeira dupla dinâmica; a diretoria da Roma terá que lutar muito para manter seu craque. Esta pode ser sua única temporada em Roma.

Tradução: Acho que Wesley, de Roma, está a caminho de se tornar um dos meus favoritos para 2026.

Tradução: O Wesley é muito bom, sempre que o vejo ele é um dos melhores jogadores da Roma, mesmo jogando como lateral-esquerdo e não como lateral-direito.

Wesley chegou à Roma por 25 milhões de euros pagos ao Flamengo (cerca de R$ 161,4 milhões), mais 5 milhões de euros (R$ 32,2 milhões) em metas durante a janela de transferências do inverno europeu, em julho. Profissional desde dezembro de 2021, o jogador disputou 139 partidas pelo Rubro-Negro, com quatro gols marcados, e conquistou dois títulos do Campeonato Carioca e uma Copa do Brasil. O atleta de 22 anos assinou contrato com os italianos até 2030.

Serie A 2025/26 🔢

Com o resultado, a Roma subiu para a quarta posição da tabela em um campeonato disputado na parte de cima, com várias equipes de alto nível. Após 17 rodadas, a equipe soma 33 pontos — três a menos que a líder Inter de Milão, com um jogo a menos —, conquistados em 11 vitórias e seis derrotas, com 20 gols marcados e 11contra, a melhor defesa da competição até o momento. O Genoa, por sua vez, luta contra o rebaixamento e ocupa a 17ª posição, uma acima da zona de descenso, com apenas 14 pontos, fruto de três vitórias, cinco empates e nove derrotas, tendo marcado 17 gols e sofrido 27.

