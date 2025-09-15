Ranking do tênis de mesa é atualizado após vice de Hugo Calderano em Macau
Brasileiro teve posição e pontos atualizados
O ranking do tênis de mesa foi atualizado nesta segunda-feira (15) e Hugo Calderano teve a sua posição alterada após o WTT de Macau. O brasileiro somou 700 pontos após a derrota para o chinês Wang Chuqin, primeiro colocado no ranking da WTT.
Hugo Calderano subiu de posição e voltou a ser terceiro no ranking do tênis de mesa. Ele superou Tomokazu Harimoto, que havia passado o brasileiro há algumas semanas. Agora, Calderano soma 6050 pontos, enquanto o japonês tem 6000.
Lidera o ranking do tênis de mesa o chinês Wang Chuqin, com 9425 pontos. O vice-líder é o também chinês Lin Shidong, com 9375 pontos.
Confira o ranking do tênis de mesa atualizado
|Posição
|Atleta
|País
|Pontos
1º
Wang Chuqin
China
9425
2º
Lin Shidong
China
9375
3º
Hugo Calderano
Brasil
6050
4º
Tomokazu Harimoto
Japão
6000
5º
Truls Moregard
Suécia
4455
6º
Liang Jingkun
China
4300
7º
Felix Lebrun
França
3220
8º
Benedikt Duda
Alemanha
2925
9º
Xiang Peng
China
2405
10º
Darko Jorgic
Eslovênia
2400
Nas duplas, Calderano e Takahashi se mantém
Sem disputa de duplas mistas no WTT de Macau, o casal Hugo Calderano e Bruna Takahashi não teve mudanças nas posições do ranking do tênis de mesa. A dupla ocupa a nona posição, com 1910 pontos.
|Posição
|Dupla
|País
|Pontos
1º
Kuai Man / Lin Shidong
China
9398
2º
Lim Jonghoon / Shin Yubin
Coreia do Sul
5275
3º
Sora Matsushima / Miwa Harimoto
Japão
3325
4º
Wong Chun Ting / Doo Hoi Kem
Hong Kong, China
2925
5º
Alvaro Robles / Maria Xiao
Espanha
2535
6º
Diya Chitale / Manush Shah
Índia
2325
7º
Wang Chuqin / Sun Yingsha
China
2136
8º
Maharu Yoshimura / Satsuki Odo
Japão
1959
9º
Hugo Calderano / Bruna Takahashi
Brasil
1910
10º
Kristian Karlsson / Christina Kallberg
Suécia
1815
