menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsMais Esportes

Ranking do tênis de mesa é atualizado após vice de Hugo Calderano em Macau

Brasileiro teve posição e pontos atualizados

Hugo Calderano em ação no WTT de Macau (Foto: Divulgação/ WTT)
imagem cameraHugo Calderano em ação no WTT de Macau (Foto: Divulgação/ WTT)
b81b4cb8-45a7-4972-80fe-9025fdbbb9a7_20250131_170213-aspect-ratio-1024-1024
Kauhan Fiaux
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porMarcelo Velloso,
Dia 15/09/2025
22:35
  • Matéria
  • Mais Notícias

O ranking do tênis de mesa foi atualizado nesta segunda-feira (15) e Hugo Calderano teve a sua posição alterada após o WTT de Macau. O brasileiro somou 700 pontos após a derrota para o chinês Wang Chuqin, primeiro colocado no ranking da WTT.

continua após a publicidade

➡️ Veja quanto Hugo Calderano faturou com o vice no WTT de Macau

Hugo Calderano subiu de posição e voltou a ser terceiro no ranking do tênis de mesa. Ele superou Tomokazu Harimoto, que havia passado o brasileiro há algumas semanas. Agora, Calderano soma 6050 pontos, enquanto o japonês tem 6000.

Lidera o ranking do tênis de mesa o chinês Wang Chuqin, com 9425 pontos. O vice-líder é o também chinês Lin Shidong, com 9375 pontos.

Hugo Calderano decide título do WTT de Macau (Foto: Divulgação/ WTT)
Hugo Calderano decide título do WTT de Macau (Foto: Divulgação/ WTT)

Confira o ranking do tênis de mesa atualizado

PosiçãoAtletaPaísPontos

Wang Chuqin

China

9425

Lin Shidong

China

9375

Hugo Calderano

Brasil

6050

Tomokazu Harimoto

Japão

6000

Truls Moregard

Suécia

4455

Liang Jingkun

China

4300

Felix Lebrun

França

3220

Benedikt Duda

Alemanha

2925

Xiang Peng

China

2405

10º

Darko Jorgic

Eslovênia

2400

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Nas duplas, Calderano e Takahashi se mantém

Sem disputa de duplas mistas no WTT de Macau, o casal Hugo Calderano e Bruna Takahashi não teve mudanças nas posições do ranking do tênis de mesa. A dupla ocupa a nona posição, com 1910 pontos.

continua após a publicidade
PosiçãoDuplaPaísPontos

Kuai Man / Lin Shidong

China

9398

Lim Jonghoon / Shin Yubin

Coreia do Sul

5275

Sora Matsushima / Miwa Harimoto

Japão

3325

Wong Chun Ting / Doo Hoi Kem

Hong Kong, China

2925

Alvaro Robles / Maria Xiao

Espanha

2535

Diya Chitale / Manush Shah

Índia

2325

Wang Chuqin / Sun Yingsha

China

2136

Maharu Yoshimura / Satsuki Odo

Japão

1959

Hugo Calderano / Bruna Takahashi

Brasil

1910

10º

Kristian Karlsson / Christina Kallberg

Suécia

1815

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias