Milhões em disputa: veja quanto Hugo Calderano pode faturar no China Smash

Neste domingo (28), começa a primeira rodada do WTT China Smash, em Pequim, um dos quatro torneios mais importantes do circuito mundial de tênis de mesa, que contará com a presença de Hugo Calderano. A competição distribuirá milhões em prêmios aos atletas.

O torneio principal terá a participação de todos os atletas do top 10 do ranking mundial e será disputado em seis fases eliminatórias: a rodada de 64, de 32, de 16, as quartas de final, as semifinais e a grande final. No total, serão distribuídos cerca de US$ 2 milhões (aproximadamente R$ 10,7 milhões na cotação atual) entre os participantes.

Valores de premiação das disputas do simples no WTT China Smash - Pequim 2025

Classificação Valor de premiação Pontos no ranking Campeão R$ 722,2 mil 2000 Pontos 2º lugar R$ 353,8 mil 1400 Pontos 3º e 4º lugares R$ 181 mil 700 Pontos Eliminados nas quartas R$ 108,3 mil 350 Pontos Eliminados na rodada de 16 R$ 74,9 mil 175 Pontos Eliminados na rodada de 32 R$ 48,1 mil 90 Pontos Eliminados na rodada de 64 R$ 26,7 mil 20 Pontos

* Valores convertidos do dólar americano para o real

Além da quantia em dinheiro, os mesatenistas receberão pontos que servem para determinar o ranking mundial, influenciando sua elegibilidade e posicionamento em eventos internacionais.

Estrutura do WTT China Smash 2025 (Foto: Divulgação/WTT)

Hugo Calderano no WTT da China

O primeiro adversário de Hugo Calderano no WTT China Smash foi definido: o japonês Hiroto Shinozuka, que duelará com o brasileiro pela permanência na competição. Há dez dias, o carioca de 29 anos foi vice-campeão do WTT de Macau, também na China.

Número três do mundo no ranking, o mesatenista brasileiro vive a melhor temporada da carreira. Em abril, conquistou a Copa do Mundo e, no mês seguinte, o vice-campeonato mundial. De maio até a final em Macau, também venceu os WTT da Eslovênia, Buenos Aires e Foz do Iguaçu.

Dos últimos sete torneios, Hugo disputou seis finais. O chinês Wang Chuqin, vice-líder do ranking, foi seu último algoz e também superou Calderano na final do Mundial em maio. Wang é cotado como um dos grandes favoritos do WTT China Smash.

Onde assistir ao WTT da China?

As disputas das classificatórias do China Smash começaram na última quinta-feira (25) e vão até sábado (27). A partir de domingo (28) até o dia 5 de outubro, as disputas serão entre os classificados em busca da vitória. Os confrontos terão transmissão ao vivo pelo Sportv, Cazé TV e o canal oficial da WTT no YouTube.