menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsLance! Biz

Milhões em disputa: veja quanto Hugo Calderano pode faturar no China Smash

As rodadas começam neste domingo (28)

Mariana Quélhas
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porPedro Werneck,
Dia 26/09/2025
11:51
Atualizado há 2 minutos
Hugo Calderano na vitória na estreia do WTT de Macau (Divulgação/WTT)
imagem cameraHugo Calderano em sua vitória na estreia no WTT de Macau (Foto: Divulgação/WTT)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Neste domingo (28), começa a primeira rodada do WTT China Smash, em Pequim, um dos quatro torneios mais importantes do circuito mundial de tênis de mesa, que contará com a presença de Hugo Calderano. A competição distribuirá milhões em prêmios aos atletas.

continua após a publicidade

O torneio principal terá a participação de todos os atletas do top 10 do ranking mundial e será disputado em seis fases eliminatórias: a rodada de 64, de 32, de 16, as quartas de final, as semifinais e a grande final. No total, serão distribuídos cerca de US$ 2 milhões (aproximadamente R$ 10,7 milhões na cotação atual) entre os participantes.

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Valores de premiação das disputas do simples no WTT China Smash - Pequim 2025

ClassificaçãoValor de premiaçãoPontos no ranking

Campeão

R$ 722,2 mil

2000 Pontos

2º lugar

R$ 353,8 mil

1400 Pontos

3º e 4º lugares

R$ 181 mil

700 Pontos

Eliminados nas quartas

R$ 108,3 mil

350 Pontos

Eliminados na rodada de 16

R$ 74,9 mil

175 Pontos

Eliminados na rodada de 32

R$ 48,1 mil

90 Pontos

Eliminados na rodada de 64

R$ 26,7 mil

20 Pontos

Valores convertidos do dólar americano para o real

Além da quantia em dinheiro, os mesatenistas receberão pontos que servem para determinar o ranking mundial, influenciando sua elegibilidade e posicionamento em eventos internacionais.

continua após a publicidade
Estrutura do WTT China Smash 2025 (Foto: Divulgação/WTT)
Estrutura do WTT China Smash 2025 (Foto: Divulgação/WTT)

Hugo Calderano no WTT da China

O primeiro adversário de Hugo Calderano no WTT China Smash foi definido: o japonês Hiroto Shinozuka, que duelará com o brasileiro pela permanência na competição. Há dez dias, o carioca de 29 anos foi vice-campeão do WTT de Macau, também na China.

Número três do mundo no ranking, o mesatenista brasileiro vive a melhor temporada da carreira. Em abril, conquistou a Copa do Mundo e, no mês seguinte, o vice-campeonato mundial. De maio até a final em Macau, também venceu os WTT da Eslovênia, Buenos Aires e Foz do Iguaçu.

continua após a publicidade

Dos últimos sete torneios, Hugo disputou seis finais. O chinês Wang Chuqin, vice-líder do ranking, foi seu último algoz e também superou Calderano na final do Mundial em maio. Wang é cotado como um dos grandes favoritos do WTT China Smash.

Onde assistir ao WTT da China?

As disputas das classificatórias do China Smash começaram na última quinta-feira (25) e vão até sábado (27). A partir de domingo (28) até o dia 5 de outubro, as disputas serão entre os classificados em busca da vitória. Os confrontos terão transmissão ao vivo pelo SportvCazé TV e o canal oficial da WTT no YouTube.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias