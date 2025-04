Hugo Calderano disputa final da Copa do Mundo de tênis de mesa; acompanhe

O brasileiro Hugo Calderano disputa agora a grande final da Copa do Mundo ITTF de Tênis de Mesa, contra o chinês Lin Shidong, líder do ranking mundial. Esta é a primeira vez que um atleta nascido no continente americano chega à decisão, que começa às 9h15. O Lance! conta com detalhes cada momento da grande final. ➡️Assista na CazéTV.

O retrospecto do brasileiro contra o número um do mundo é favorável. Os atletas se enfrentaram em apenas uma oportunidade, no WTT Contender Durban 2023, na África do Sul. Nesta ocasião, Calderano superou o rival por 3 a 2 nas quartas de final e garantiu o título da competição posteriormente.

A matéria será atualizada conforme o andamento da partida.