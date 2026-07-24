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Do auge às lesões: Cano tenta abrir novo capítulo no Fluminense

Argentino deve ter mais minutos contra o Grêmio

PorPedro BrandãoRio de Janeiro (RJ)
24/07/2026 05:10
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Cano comemora gol pelo Fluminense contra o Bahia
Cano comemora gol pelo Fluminense contra o Bahia (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)

A suspensão de John Kennedy para o jogo do Fluminense contra o Grêmio, no domingo (26), abre uma oportunidade para Germán Cano. Depois de marcar nos dois amistosos disputados durante a intertemporada, o argentino pode receber mais minutos e dar mais um passo na tentativa de recuperar espaço no ataque tricolor.

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Cano balançou as redes contra Nova Iguaçu e Bahia e voltou a marcar em partidas consecutivas pelo clube depois de quase um ano e meio. Os jogos não valiam pontos, mas serviram para recolocar o camisa 14 na disputa em um setor que ganhou novas opções enquanto ele convivia com problemas físicos.

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Aos 38 anos, o atacante tenta provar que ainda pode ser mais do que uma alternativa para o segundo tempo. Sem John Kennedy diante do Grêmio, Cano terá a chance de se aproximar novamente da briga pela titularidade, que também conta com Hulk.

De protagonista a período marcado por lesões

Cano chegou ao Fluminense no início de 2022 e rapidamente assumiu o comando do ataque. Na primeira temporada, marcou 44 gols em 70 partidas, foi artilheiro do Campeonato Brasileiro, com 26, e também terminou como principal goleador da Copa do Brasil.

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Em 2023, foram mais 40 gols. 13 deles aconteceram na Libertadores, competição em que terminou como artilheiro e teve participação direta no primeiro título continental da história do clube. O argentino marcou na final contra o Boca Juniors e encerrou o ano eleito Rei da América.

A partir de 2024, porém, a sequência de jogos foi interrompida por diferentes lesões. Desde 2024 Cano entrou em campo 100 vezes e marcou 27 gols. No período, ficou fora por problemas no pé, no joelho e na coxa.

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De acordou com o dados do "Transfermarkt", nos últimos dois anos o cenário é complicado. O primeiro episódio do recorte foi um traumatismo no pé, que fez Cano ficar afastado por 52 dias, com dez jogos perdidos. O argentino terminou a temporada com 42 partidas, sete gols e duas assistências.

No ano seguinte, enfrentou três interrupções relacionadas ao joelho. Foram 48 dias fora entre abril e junho, seis dias em agosto e mais 45 dias entre outubro e dezembro. Mesmo assim, fechou 2025 com 20 gols em 50 jogos.

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O começo de 2026 também foi prejudicado. Cano passou por uma artroscopia no joelho esquerdo e ficou afastado por 82 dias, com 18 partidas perdidas. Pouco depois de retornar, sofreu uma lesão muscular de grau 2 no reto femoral da coxa e perdeu outros dez jogos. Até o momento, nesta temporada, são apenas oito jogos no ano e nenhum gol marcado.

Cano conviveu com lesões no Fluminense nos últimos anos
Cano conviveu com lesões no Fluminense nos últimos anos (Foto: Arte/ Lance!)

Desempenho nos amistosos recolocam Cano no radar

Durante as férias do elenco, o atacante realizou trabalhos físicos particulares para chegar em melhores condições à reapresentação. Os primeiros resultados apareceram na intertemporada. Contra o Nova Iguaçu, saiu do banco e marcou o último gol da vitória por 6 a 1. Diante do Bahia, novamente como reserva, aproveitou cruzamento de Samuel Xavier e fechou o triunfo por 2 a 0.

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Os gols tiveram uma característica conhecida do argentino: poucos toques e presença dentro da área. Contra o Bahia, Cano atacou o espaço às costas da defesa e apareceu livre para concluir. Ainda é cedo para tratar os amistosos como sinal definitivo de recuperação, mas o desempenho colocou o atacante novamente entre as opções de confiança de Luis Zubeldía. Prova disso é que, quando precisou buscar o empate contra o Bragantino, recorreu à Cano, que estava no banco. Castillo foi preterido.

Ausência de John Kennedy muda cenário contra o Grêmio

John Kennedy está suspenso e não poderá enfrentar o Grêmio. A ausência reduz as alternativas de Zubeldía para o setor e aumenta a possibilidade de Cano ser utilizado por mais tempo. Hulk aparece como concorrente direto pelo comando do ataque, mas também pode formar dupla com o camisa 14 centralizado.

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Depois do amistoso contra o Bahia, Cano reconheceu que a briga por posição aumentou.

— É muito competitivo. O Luis tem várias opções para colocar em campo quem estiver melhor. Acho que não existe apenas um jogador. Quem entra durante o jogo também tenta fazer aquilo que o Luis pede. É uma disputa muito competitiva, porque nós três somos jogadores de muita qualidade — afirmou.

Retomar o protagonismo não significa repetir 2022 e 2023

A possibilidade de Cano voltar aos números de 2022 e 2023 é irreal. Além da idade e do histórico recente de lesões, o atacante terá de dividir minutos com mais jogadores. Retomar o protagonismo, porém, não exige necessariamente outra temporada de 40 gols. Pode significar permanecer disponível, voltar a decidir partidas importantes e recuperar presença frequente no time.

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A principal dúvida já não está relacionada à capacidade de finalização. Mesmo depois de longos períodos afastado, Cano segue mostrando facilidade para encontrar espaços dentro da área. O desafio está em sustentar uma sequência sem novas interrupções.

Zubeldía também precisará administrar a utilização do argentino. O Fluminense terá compromissos pelo Campeonato Brasileiro, pela Copa do Brasil e pela Libertadores, e a comissão técnica já adotou cautela em retornos anteriores.

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Cano comemora gol pelo Fluminense contra o Bahia
Cano comemora gol pelo Fluminense contra o Bahia (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)

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