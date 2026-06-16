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Áustria x Jordânia: horário e onde assistir ao jogo da Copa do Mundo

Confira todas as informações sobre o duelo válido pela primeira rodada do Grupo J

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
16/06/2026 01:00
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Áustria e Jordânia se enfrentam pela primeira rodada do Grupo J da Copa do Mundo (Foto: Arte Lance!)
Áustria e Jordânia se enfrentam pela primeira rodada do Grupo J da Copa do Mundo (Foto: Arte Lance!)

Áustria e Jordânia se enfrentam na madrugada desta terça-feira (16) para quarta (17), às 1h (de Brasília), no Estádio da Baía de São Francisco, em São Francisco, nos Estados Unidos. O confronto é válido pela primeira rodada do Grupo J. A partida terá transmissão pela TV Globo, Sportv, NSports, CazéTV e Globoplay. ➡️Clique para assistir à Copa do Mundo na Cazé TV com Disney+!

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  • Igor Thiago em ação pela Seleção Brasileira (Foto: Charly Triballeau/AFP)

    Campeão do mundo pela Argentina defende Igor Thiago após críticas na Seleção

    Seleção Brasileira
    Há 11 horas

    • Ficha do jogo

    AUT
    JOR
    1ª rodada
    Copa do Mundo 2026
    Data e Hora
    17/06/2026, 1h (de Brasília)
    Local
    Estádio da Baía de São Francisco, em São Francisco, nos Estados Unidos
    Árbitro
    Onde assistir

    Como chegam as equipes para o jogo?

    A Áustria chega para a estreia na Copa do Mundo de 2026 com a expectativa de confirmar a evolução apresentada nos últimos anos no cenário europeu. Com uma equipe organizada e competitiva, os austríacos apostam na experiência de jogadores que atuam nas principais ligas do continente e na consistência coletiva construída ao longo do ciclo. A seleção vê o Mundial como uma oportunidade para consolidar seu crescimento e buscar uma campanha histórica.

    Do outro lado, a Jordânia vive um momento especial. Estreante em Copas do Mundo, a seleção asiática celebra a inédita classificação e desembarca no torneio embalada pelo entusiasmo de uma geração que entrou para a história do futebol do país. Sem a pressão que recai sobre adversários mais tradicionais, os jordanianos apostam na disciplina tática e no espírito de superação para surpreender no grupo.

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    Tudo sobre Áustria x Jordânia (onde assistir, horário, escalações e local):

    ✅ FICHA TÉCNICA

    Áustria 🆚 Jordânia
    Copa do Mundo 2026 – Grupo J

    📆 Data e horário: quarta-feira, 17 de junho de 2026, às 1h (de Brasília)
    📍 Local: Estádio da Baía de São Francisco, em São Francisco (EUA)
    👁️ Onde assistir: TV Globo, Sportv, NSports, CazéTV e Globoplay

    ⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

    🔴 Áustria
    Alexander Schlager; Phillipp Mwene, Philipp Lienhart, David Alaba e Konrad Laimer; Xaver Schlager e Nicolas Seiwald; Marcel Sabitzer, Michael Gregoritsch e Romano Schmid; Marko Arnautovic.
    Técnico: Ralf Rangnick.

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    🟢Jordânia
    Yazeed Abulaila; Ihsan Haddad, Abdallah Nasib, Saed Al-Rosan, Yazan Al-Arab e Mohannad Abu Taha; Noor Al-Rawabdeh, Nizar Al-Rashdan e Mahmoud Al-Mardi; Musa Al-Taamari e Ali Olwan.
    Técnico: Jamal Sellami.

    Áustria e Jordânia se enfrentam pela primeira rodada do Grupo J da Copa do Mundo (Foto: Arte Lance!)
    Áustria e Jordânia se enfrentam pela primeira rodada do Grupo J da Copa do Mundo (Foto: Arte Lance!)
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