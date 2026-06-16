Áustria x Jordânia: horário e onde assistir ao jogo da Copa do Mundo
Confira todas as informações sobre o duelo válido pela primeira rodada do Grupo J
Áustria e Jordânia se enfrentam na madrugada desta terça-feira (16) para quarta (17), às 1h (de Brasília), no Estádio da Baía de São Francisco, em São Francisco, nos Estados Unidos. O confronto é válido pela primeira rodada do Grupo J. A partida terá transmissão pela TV Globo, Sportv, NSports, CazéTV e Globoplay. ➡️Clique para assistir à Copa do Mundo na Cazé TV com Disney+!
Ficha do jogo
Como chegam as equipes para o jogo?
A Áustria chega para a estreia na Copa do Mundo de 2026 com a expectativa de confirmar a evolução apresentada nos últimos anos no cenário europeu. Com uma equipe organizada e competitiva, os austríacos apostam na experiência de jogadores que atuam nas principais ligas do continente e na consistência coletiva construída ao longo do ciclo. A seleção vê o Mundial como uma oportunidade para consolidar seu crescimento e buscar uma campanha histórica.
Do outro lado, a Jordânia vive um momento especial. Estreante em Copas do Mundo, a seleção asiática celebra a inédita classificação e desembarca no torneio embalada pelo entusiasmo de uma geração que entrou para a história do futebol do país. Sem a pressão que recai sobre adversários mais tradicionais, os jordanianos apostam na disciplina tática e no espírito de superação para surpreender no grupo.
Tudo sobre Áustria x Jordânia (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Áustria 🆚 Jordânia
Copa do Mundo 2026 – Grupo J
📆 Data e horário: quarta-feira, 17 de junho de 2026, às 1h (de Brasília)
📍 Local: Estádio da Baía de São Francisco, em São Francisco (EUA)
👁️ Onde assistir: TV Globo, Sportv, NSports, CazéTV e Globoplay
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🔴 Áustria
Alexander Schlager; Phillipp Mwene, Philipp Lienhart, David Alaba e Konrad Laimer; Xaver Schlager e Nicolas Seiwald; Marcel Sabitzer, Michael Gregoritsch e Romano Schmid; Marko Arnautovic.
Técnico: Ralf Rangnick.
🟢Jordânia
Yazeed Abulaila; Ihsan Haddad, Abdallah Nasib, Saed Al-Rosan, Yazan Al-Arab e Mohannad Abu Taha; Noor Al-Rawabdeh, Nizar Al-Rashdan e Mahmoud Al-Mardi; Musa Al-Taamari e Ali Olwan.
Técnico: Jamal Sellami.
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