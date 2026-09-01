Vitória e Vasco se enfrentam nesta quarta-feira (2), às 21h30 (de Brasília), no Barradão, pelo segundo jogo das quartas de final da Copa do Brasil. O Cruz-Maltino venceu o confronto de ida por 1 a 0 e joga pelo empate para se classificar. O confronto terá transmissão da TV Globo (TV aberta), Sportv (TV fechada), Premiere (pay-per-view) e Amazon Prime Video (streaming).

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Ficha do jogo VIT VAS Copa do Brasil Quartas de final - Volta Data e Hora Quarta-feira, 2 de setembro de 2026, às 21h30 (de Brasília) Local Barradão Árbitro Rafael Rodrigo Klein (RS) Assistentes Bruno Boschilia (PR) e Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) Var Daiane Muniz (SP) Onde assistir

Como chegam Vitória e Vasco para a partida?

Após perder para o Vasco em São Januário no confronto de ida, o Vitória chega para a partida decisiva em busca de reverter o resultado, assim como fez com o Athletico-PR nas oitavas de final, quando perdeu o primeiro duelo por 2 a 0, mas conseguiu a classificação em casa vencendo por 4 a 0. Os resultados recentes, porém, preocupam: o time de Jair Ventura venceu apenas um dos últimos cinco jogos em todas as competições, sequência que inclui derrotas para Bahia, Flamengo e Atlético-MG. O ataque do Vitória secou nas últimas semanas, com apenas dois gols marcados nessas cinco partidas, produção que precisará melhorar para reverter o cenário na eliminatória.

Thiago Mendes jogador do Vasco disputa lance com Zé Vitor jogador do Vitoria durante partida no estadio São Januário pela Copa Do Brasil 2026. (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/Folhapress)

O Vasco, por sua vez, chega embalado após uma vitória importante por 3 a 1 contra o Cruzeiro no Brasileirão. Agora a equipe de Pedro Emanuel volta suas atenções para a Copa do Brasil e tenta administrar a vantagem construída no Rio de Janeiro. A equipe também segue viva na Copa Sul-Americana, em que enfrentará o Santa Fe nas quartas de final em setembro.

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✅ FICHA TÉCNICA

Vasco🆚Vitória

🏆 Copa do Brasil – Quartas de final (jogo de ida)

📆 Data e horário: quarta-feira, 2 de setembro de 2026, 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Barradão, Salvador (BA)

👁️ Onde assistir: Globo, SporTV, Premiere e Amazon Prime Video

🕴️ Arbitragem: Rafael Rodrigo Klein (RS)

🚩 Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE)

📺 VAR: Daiane Muniz (SP)

Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

🔴⚫🦁 Vitória (Técnico: Jair Ventura)

Lucas Arcanjo; Mateus Silva, Cacá, Luan Cândido e Ramon; Walace, Zé Vítor e Matheuzinho (Emmanuel Martínez); Tarzia, Erick e Renê.

⚫⚪💢 Vasco (Técnico: Pedro Emanuel)

Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Sosa, Thiago Mendes e Tchê Tchê; Adson, Andrés Gómez e Colidio.