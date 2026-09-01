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Vitória x Vasco: onde assistir, horário e prováveis escalações pela Copa do Brasil

Cruz-Maltino e Leão da Barra buscam vaga na semifinal da competição

PorPedro CobaleaRio de Janeiro (RJ)
01/09/2026 14:51
Atualizado há 1 minutos
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Copa do Brasil 2026 - Vitória x Vasco
Onde assistir ao vivo a partida entre Vitória e Vasco pelo Copa do Brasil 2026 (Arte / Lance!)

Vitória e Vasco se enfrentam nesta quarta-feira (2), às 21h30 (de Brasília), no Barradão, pelo segundo jogo das quartas de final da Copa do Brasil. O Cruz-Maltino venceu o confronto de ida por 1 a 0 e joga pelo empate para se classificar. O confronto terá transmissão da TV Globo (TV aberta), Sportv (TV fechada), Premiere (pay-per-view) e Amazon Prime Video (streaming).

📺➡️ Clique para assistir no Sporttv.
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Ficha do jogo

Escudo do Vitória
VIT
Vasco-escudo-onde-assistir
VAS
Copa do Brasil
Quartas de final - Volta
Data e Hora
Quarta-feira, 2 de setembro de 2026, às 21h30 (de Brasília)
Local
Barradão
Árbitro
Rafael Rodrigo Klein (RS)
Assistentes
Bruno Boschilia (PR) e Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE)
Var
Daiane Muniz (SP)
Onde assistir
Clique para assistir no Premiere
Clique para assistir na Amazon Prime

Como chegam Vitória e Vasco para a partida?

Após perder para o Vasco em São Januário no confronto de ida, o Vitória chega para a partida decisiva em busca de reverter o resultado, assim como fez com o Athletico-PR nas oitavas de final, quando perdeu o primeiro duelo por 2 a 0, mas conseguiu a classificação em casa vencendo por 4 a 0. Os resultados recentes, porém, preocupam: o time de Jair Ventura venceu apenas um dos últimos cinco jogos em todas as competições, sequência que inclui derrotas para Bahia, Flamengo e Atlético-MG. O ataque do Vitória secou nas últimas semanas, com apenas dois gols marcados nessas cinco partidas, produção que precisará melhorar para reverter o cenário na eliminatória.

Thiago Mendes jogador do Vasco disputa lance com Zé Vitor jogador do Vitoria durante partida no estadio Sao Januario pelo campeonato Copa Do Brasil 2026
Thiago Mendes jogador do Vasco disputa lance com Zé Vitor jogador do Vitoria durante partida no estadio São Januário pela Copa Do Brasil 2026. (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/Folhapress)

O Vasco, por sua vez, chega embalado após uma vitória importante por 3 a 1 contra o Cruzeiro no Brasileirão. Agora a equipe de Pedro Emanuel volta suas atenções para a Copa do Brasil e tenta administrar a vantagem construída no Rio de Janeiro. A equipe também segue viva na Copa Sul-Americana, em que enfrentará o Santa Fe nas quartas de final em setembro.

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✅ FICHA TÉCNICA
Vasco🆚Vitória
🏆 Copa do Brasil – Quartas de final (jogo de ida)

📆 Data e horário: quarta-feira, 2 de setembro de 2026, 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Barradão, Salvador (BA)
👁️ Onde assistir: Globo, SporTV, Premiere e Amazon Prime Video
🕴️ Arbitragem: Rafael Rodrigo Klein (RS)
🚩 Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE)
📺 VAR: Daiane Muniz (SP)

Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

🔴⚫🦁 Vitória (Técnico: Jair Ventura)

Lucas Arcanjo; Mateus Silva, Cacá, Luan Cândido e Ramon; Walace, Zé Vítor e Matheuzinho (Emmanuel Martínez); Tarzia, Erick e Renê.

⚫⚪💢 Vasco (Técnico: Pedro Emanuel)

Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Sosa, Thiago Mendes e Tchê Tchê; Adson, Andrés Gómez e Colidio.

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