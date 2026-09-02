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Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quarta-feira (02/09/2026)

Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
02/09/2026 06:00
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Jogadores do Santos e Palmeiras em ação na Copa do Brasil
Jogadores do Santos e Palmeiras em ação na Copa do Brasil (Foto: Fabio Giannelli/AGIF/Folhapress)

A quarta-feira (2) terá uma programação movimentada para os fãs de futebol, com destaque para os duelos da Copa do Brasil. O dia também conta com Flamengo em campo pelo Campeonato Brasileiro, além de partidas pela Copa da Alemanha, Championship e Copa da Argentina.

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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quarta-feira, 2 de setembro de 2026):

Copa da Alemanha

15h45 – VfL Osnabrück x Bayern de Munique – ESPN e Disney+

➡️ Clique para assistir no Disney+

Championship

16h – Burnley x Middlesbrough – ESPN 4 e Disney+

Campeonato Brasileiro – Série D

19h – Goiatuba x São José-RS – Metrópoles Esportes (YouTube)

Caribbean Cup

19h – Broki x Delfines Del Leste – Disney+
21h – Salcedo x Mount Pleasant – Disney+

Campeonato Brasileiro

19h30 – Flamengo x Mirassol – Premiere

➡️ Clique para assistir no Premiere

Copa da Argentina

21h15 – Vélez x Boca Juniors – Xsports (TV e YouTube)

Copa do Brasil

21h30 – Vitória x Vasco – TV Globo, Sportv, Premiere e Prime Video
21h30 – Santos x Palmeiras – TV Globo, Sportv, Premiere e Prime Video

Jogadores do Santos e Palmeiras em ação na Copa do Brasil
Jogadores do Santos e Palmeiras em ação na Copa do Brasil (Foto: Fabio Giannelli/AGIF/Folhapress)

➡️ Clique para assistir no Sportv
➡️ Clique para assistir no Prime Video

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