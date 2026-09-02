Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quarta-feira (02/09/2026)
Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo
A quarta-feira (2) terá uma programação movimentada para os fãs de futebol, com destaque para os duelos da Copa do Brasil. O dia também conta com Flamengo em campo pelo Campeonato Brasileiro, além de partidas pela Copa da Alemanha, Championship e Copa da Argentina.
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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quarta-feira, 2 de setembro de 2026):
Copa da Alemanha
15h45 – VfL Osnabrück x Bayern de Munique – ESPN e Disney+
➡️ Clique para assistir no Disney+
Championship
16h – Burnley x Middlesbrough – ESPN 4 e Disney+
Campeonato Brasileiro – Série D
19h – Goiatuba x São José-RS – Metrópoles Esportes (YouTube)
Caribbean Cup
19h – Broki x Delfines Del Leste – Disney+
21h – Salcedo x Mount Pleasant – Disney+
Campeonato Brasileiro
19h30 – Flamengo x Mirassol – Premiere
➡️ Clique para assistir no Premiere
Copa da Argentina
21h15 – Vélez x Boca Juniors – Xsports (TV e YouTube)
Copa do Brasil
21h30 – Vitória x Vasco – TV Globo, Sportv, Premiere e Prime Video
21h30 – Santos x Palmeiras – TV Globo, Sportv, Premiere e Prime Video
➡️ Clique para assistir no Sportv
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