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Barcelona x Racing Santander: onde assistir, horário e escalações

Barcelona e Racing Santander se enfrentam dia 16 de setembro, às 16h30, pela 6ª rodada da La Liga 2026/2027, no Spotify Camp Nou.

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
16/09/2026 13:47
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La Liga 2026/2027 - Barcelona x Racing Santander
Onde assistir ao vivo a partida entre Barcelona e Racing Santander pelo La Liga 2026/2027 (Arte / Lance!)

Barcelona e Racing Santander se enfrentam nesta quarta-feira (16), às 16h30 (de Brasília), no Camp Nou, pela sexta rodada de La Liga 2026/27. A partida terá transmissão ao vivo pela CazéTV (YouTube).

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O Barcelona chega ao confronto com 100% de aproveitamento em La Liga. Líder da competição, a equipe de Hansi Flick venceu as cinco partidas disputadas e soma 15 pontos. Raphinha e Lamine Yamal são os principais destaques ofensivos neste início de campeonato, com seis gols cada. Frenkie de Jong e Roony Bardghji estão fora por lesão, enquanto Gavi é dúvida.

Ficha do jogo

Barcelona-escudo-onde-assistir
BAR
RAC
6ª rodada
La Liga
Data e Hora
quarta-feira, 16 de setembro de 2026, às 16h30 (de Brasília)
Local
Estadio Abanca-Riazor, A Coruña, Espanha
Árbitro
Munuera Montero
Var
Carlos del Cerro Grande
Onde assistir
CazéTV

Do outro lado, o Racing Santander ocupa a décima colocação, com sete pontos conquistados nas cinco primeiras rodadas. Recém-promovida, a equipe vem de vitória por 2 a 1 sobre o Alavés e tenta surpreender o atual campeão fora de casa. Para o duelo, André Almeida será desfalque por suspensão, enquanto Andrés Martín e Simon Eriksson seguem lesionados.

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Tudo sobre Barcelona x Racing Santander (onde assistir, horário e escalações):

✅ FICHA TÉCNICA

Barcelona 🆚 Racing Santander
La Liga - 6ª rodada

📆 Data e horário: quarta-feira, 16 de setembro de 2026, às 16h30 (de Brasília)
📍 Local: Camp Nou, Barcelona, Espanha
📺 Onde assistir: CazéTV (YouTube)
🕴️ Árbitro: Munuera Montero
📺 VAR: Carlos del Cerro Grande

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔵 Barcelona (Técnico: Hansi Flick)
Joan García; Eric García, Pau Cubarsí, Gerard Martín e Xavi Espart; Rodri, Pedri e Fermín López; Raphinha, Lamine Yamal e Anthony Gordon.

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🟢 Racing Santander (Técnico: José Alberto López)
Julen Agirrezabala; Álvaro Mantilla, Pablo Ramón, J. Belocian e Jorge Salinas; Iván Martín, M. Prati, Sergio Canales e Iñigo Vicente; Pablo García e Y. Zabiri.

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