Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Perugia x Spezia: onde assistir, horário e escalações

Perugia e Spezia se enfrentam dia 16 de setembro, às 16h, pela 5ª rodada da Serie C1 2026

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
16/09/2026 11:39
Favorite o Lance! no Google
Serie C1 2026/2027 - Perugia x Spezia
Onde assistir ao vivo a partida entre Perugia e Spezia pelo Serie C1 2026/2027 (Arte / Lance!)

Perugia e Spezia se enfrentam nesta quarta-feira, 16 de setembro, às 16h no Stadio Renato Curi, em Perugia, pela 5ª rodada da Serie C1 2026/2027. O confronto, válido pela 5ª rodada do Girone B da Serie C1, terá transmissão do Lance!. O Lance! acompanha a partida em tempo real. Em vídeo, partida não tem transmissão para o Brasil, sendo exibida na Itália por Sky Sport e Now.

O Perugia vem de derrota por 3 a 0 para o Ravenna, fora de casa, pela Serie C1. A equipe busca recuperação nesta rodada para melhorar sua campanha no campeonato.

continua após a publicidade

FICHA do confronto
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 16 de Setembro de 2026, às 16h
Local: Stadio Renato Curi, Perugia
Rodada: 5
Fase: Girone B

Já o Spezia vem de vitória por 2 a 0 sobre o Livorno, em casa, pela Serie C1. A equipe busca manter a boa fase e somar pontos importantes fora de casa.

continua após a publicidade

Onde assistir

  • Competição: Serie C1 (Girone B)
  • 📅 Data: 16 de Setembro de 2026
  • ⏰ Horário: 16h (de Brasília)
  • 📍 Local: Stadio Renato Curi, Perugia
  • Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Escalações prováveis

Perugia
Técnico: A. Diana
R. Żelezny; D. Papazov, G. Renault, A. Tozzuolo e M. Borsoi; E. Quirini, G. Carriero e C. Langella; G. Conti, A. Sabbatani e L. Canotto.

Spezia
Técnico: M. Turati
A. Micai; S. Capolupo, R. Sganzerla, M. Šapola e J. Oyono; C. Limonelli, G. Capomaggio e K. Bright; D. Cazzadori, S. Mazzocchi e A. Cardinali.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Serie C1 2026/2027 - Torres x Pianese

Onde Assistir

Torres x Pianese: onde assistir, horário e escalações

Há 3 minutos
UEFA Youth League 2026/2027 - Valletta U19 x Partizani Tirana U19

Onde Assistir

Valletta U19 x Partizani Tirana U19: onde assistir, horário e escalações

Há 8 minutos
UEFA Youth League 2026/2027 - Cardiff MU U19 x UNA Strassen U19

Onde Assistir

Cardiff MU U19 x UNA Strassen U19: onde assistir, horário e escalações

Há 13 minutos
UEFA Youth League 2026/2027 - Cliftonville U19 x Super Nova U19

Onde Assistir

Cliftonville U19 x Super Nova U19: onde assistir, horário e escalações

Há 18 minutos
Serie C1 2026/2027 - Livorno x Vado

Onde Assistir

Livorno x Vado: onde assistir, horário e escalações

Há 34 minutos
Serie C1 2026/2027 - Pescara x Gubbio

Onde Assistir

Pescara x Gubbio: onde assistir, horário e escalações

Há 43 minutos
Mais LANCE!
Serie C1 2026/2027 - Pro Vercelli x Alcione Milano

Pro Vercelli x Alcione Milano: onde assistir, horário e escalações

Serie C1 2026/2027 - Pergolettese x Folgore Caratese

Pergolettese x Folgore Caratese: onde assistir, horário e escalações

Serie C1 2026/2027 - Lumezzane x Novara

Lumezzane x Novara: onde assistir, horário e escalações

Serie C1 2026/2027 - Desenzano x Lecco

Desenzano x Lecco: onde assistir, horário e escalações

Serie C1 2026/2027 - Cittadella x Juventus II

Cittadella x Juventus II: onde assistir, horário e escalações

Serie C1 2026/2027 - Albinoleffe x Arzignano Valchiampo

Albinoleffe x Arzignano Valchiampo: onde assistir, horário e escalações

Rodinei e Victor Hugo em Santos x Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quarta-feira (16/09/2026)

Copa Sul-Americana 2026 - Atlético Mineiro x Santos

Atlético-MG x Santos: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Sul-Americana

Flávio ataca em treino da Seleção Brasileira antes do Sul-Americano de vôlei

Brasil x Chile no Sul-Americano de vôlei: horário e onde assistir

Brasileirão Série B 2026 - Londrina-PR x Ponte Preta

Londrina-PR x Ponte Preta: onde assistir, horário e escalações

Brasileirão Série B 2026 - Londrina-PR x Ponte Preta

Londrina x Ponte Preta: odds, horário e onde assistir hoje

La Liga 2026/2027 - Alavés x Valencia

Alavés x Valencia: onde assistir, horário e escalações

Brasileirão Série B 2026 - CRB-AL x Sport

CRB-AL x Sport: onde assistir, horário e escalações