Perugia x Spezia: onde assistir, horário e escalações
Perugia e Spezia se enfrentam dia 16 de setembro, às 16h, pela 5ª rodada da Serie C1 2026
Perugia e Spezia se enfrentam nesta quarta-feira, 16 de setembro, às 16h no Stadio Renato Curi, em Perugia, pela 5ª rodada da Serie C1 2026/2027. O confronto, válido pela 5ª rodada do Girone B da Serie C1, terá transmissão do Lance!. O Lance! acompanha a partida em tempo real. Em vídeo, partida não tem transmissão para o Brasil, sendo exibida na Itália por Sky Sport e Now.
O Perugia vem de derrota por 3 a 0 para o Ravenna, fora de casa, pela Serie C1. A equipe busca recuperação nesta rodada para melhorar sua campanha no campeonato.
FICHA do confronto
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 16 de Setembro de 2026, às 16h
Local: Stadio Renato Curi, Perugia
Rodada: 5
Fase: Girone B
Já o Spezia vem de vitória por 2 a 0 sobre o Livorno, em casa, pela Serie C1. A equipe busca manter a boa fase e somar pontos importantes fora de casa.
Onde assistir
- Competição: Serie C1 (Girone B)
- 📅 Data: 16 de Setembro de 2026
- ⏰ Horário: 16h (de Brasília)
- 📍 Local: Stadio Renato Curi, Perugia
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
Escalações prováveis
Perugia
Técnico: A. Diana
R. Żelezny; D. Papazov, G. Renault, A. Tozzuolo e M. Borsoi; E. Quirini, G. Carriero e C. Langella; G. Conti, A. Sabbatani e L. Canotto.
Spezia
Técnico: M. Turati
A. Micai; S. Capolupo, R. Sganzerla, M. Šapola e J. Oyono; C. Limonelli, G. Capomaggio e K. Bright; D. Cazzadori, S. Mazzocchi e A. Cardinali.
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