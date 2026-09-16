Perugia x Spezia: onde assistir, horário e escalações

Perugia e Spezia se enfrentam nesta quarta-feira, 16 de setembro, às 16h no Stadio Renato Curi, em Perugia, pela 5ª rodada da Serie C1 2026/2027. O confronto, válido pela 5ª rodada do Girone B da Serie C1, terá transmissão do Lance!. O Lance! acompanha a partida em tempo real. Em vídeo, partida não tem transmissão para o Brasil, sendo exibida na Itália por Sky Sport e Now.

O Perugia vem de derrota por 3 a 0 para o Ravenna, fora de casa, pela Serie C1. A equipe busca recuperação nesta rodada para melhorar sua campanha no campeonato.

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FICHA do confronto

Competição: Serie C1 2026/2027

Data e horário: 16 de Setembro de 2026, às 16h

Local: Stadio Renato Curi, Perugia

Rodada: 5

Fase: Girone B

Já o Spezia vem de vitória por 2 a 0 sobre o Livorno, em casa, pela Serie C1. A equipe busca manter a boa fase e somar pontos importantes fora de casa.

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Onde assistir

Competição: Serie C1 (Girone B)

📅 Data: 16 de Setembro de 2026

⏰ Horário: 16h (de Brasília)

📍 Local: Stadio Renato Curi, Perugia

Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Escalações prováveis

Perugia

Técnico: A. Diana

R. Żelezny; D. Papazov, G. Renault, A. Tozzuolo e M. Borsoi; E. Quirini, G. Carriero e C. Langella; G. Conti, A. Sabbatani e L. Canotto.

Spezia

Técnico: M. Turati

A. Micai; S. Capolupo, R. Sganzerla, M. Šapola e J. Oyono; C. Limonelli, G. Capomaggio e K. Bright; D. Cazzadori, S. Mazzocchi e A. Cardinali.