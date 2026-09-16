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Cittadella x Juventus II: onde assistir, horário e escalações

Cittadella e Juventus II se enfrentam dia 17 de setembro, às 13h30, pela 5ª rodada da Gir

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
16/09/2026 11:13
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Serie C1 2026/2027 - Cittadella x Juventus II
Onde assistir ao vivo a partida entre Cittadella e Juventus II pelo Serie C1 2026/2027 (Arte / Lance!)

Cittadella e Juventus II se enfrentam nesta quinta-feira, 17 de setembro, às 13h30 no Stadio Pier Cesare Tombolato, em Cittadella, pela 5ª rodada da Serie C1 2026/2027. O confronto, válido pela 5ª rodada da Serie C1, terá transmissão do Lance!. O Lance! acompanha a partida em tempo real. Em vídeo, partida não tem transmissão para o Brasil, sendo exibida na Itália por Sky Sport e Now.

O Cittadella vem de vitória fora de casa contra o AC Carpi por 2 a 1, pelo Serie C1, em 13 de setembro. Nos jogos anteriores disponíveis, a equipe tem mostrado boa forma na competição.

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FICHA do confronto
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 17 de Setembro de 2026, às 13h30
Local: Stadio Pier Cesare Tombolato, Cittadella
Rodada: 5
Fase: Girone A

Já o Juventus II vem de derrota fora de casa para o Ospitaletto por 3 a 0, pelo Serie C1, em 13 de setembro. A equipe busca recuperação na competição após o resultado negativo.

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Onde assistir

  1. Competição: Serie C1 (Girone A)
  2. 📅 Data: 17 de Setembro de 2026
  3. ⏰ Horário: 13h30 (de Brasília)
  4. 📍 Local: Stadio Pier Cesare Tombolato, Cittadella
  5. Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Escalações prováveis

Cittadella
Técnico: R. Musso
A. Zanellati; B. Martella, F. Toffanin, M. Gobbato e A. Ndrecka; F. D'Alessio, L. Paolucci e A. Barberis; E. Anastasia, D. Falcinelli e J. Ekuban.

Juventus II
Técnico: M. Brambilla
R. Radu; F. Savio, F. Verde, A. Montero e N. Rizzo; F. Melegoni, F. Macca e A. Merola; S. Guerra, L. Amaradio e I. Konaté.

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