Cittadella x Juventus II: onde assistir, horário e escalações
Cittadella e Juventus II se enfrentam dia 17 de setembro, às 13h30, pela 5ª rodada da Gir
Cittadella e Juventus II se enfrentam nesta quinta-feira, 17 de setembro, às 13h30 no Stadio Pier Cesare Tombolato, em Cittadella, pela 5ª rodada da Serie C1 2026/2027. O confronto, válido pela 5ª rodada da Serie C1, terá transmissão do Lance!. O Lance! acompanha a partida em tempo real. Em vídeo, partida não tem transmissão para o Brasil, sendo exibida na Itália por Sky Sport e Now.
O Cittadella vem de vitória fora de casa contra o AC Carpi por 2 a 1, pelo Serie C1, em 13 de setembro. Nos jogos anteriores disponíveis, a equipe tem mostrado boa forma na competição.
FICHA do confronto
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 17 de Setembro de 2026, às 13h30
Local: Stadio Pier Cesare Tombolato, Cittadella
Rodada: 5
Fase: Girone A
Já o Juventus II vem de derrota fora de casa para o Ospitaletto por 3 a 0, pelo Serie C1, em 13 de setembro. A equipe busca recuperação na competição após o resultado negativo.
Onde assistir
- Competição: Serie C1 (Girone A)
- 📅 Data: 17 de Setembro de 2026
- ⏰ Horário: 13h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Stadio Pier Cesare Tombolato, Cittadella
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
Escalações prováveis
Cittadella
Técnico: R. Musso
A. Zanellati; B. Martella, F. Toffanin, M. Gobbato e A. Ndrecka; F. D'Alessio, L. Paolucci e A. Barberis; E. Anastasia, D. Falcinelli e J. Ekuban.
Juventus II
Técnico: M. Brambilla
R. Radu; F. Savio, F. Verde, A. Montero e N. Rizzo; F. Melegoni, F. Macca e A. Merola; S. Guerra, L. Amaradio e I. Konaté.
Tudo sobre
Onde Assistir
Livorno x Vado: onde assistir, horário e escalaçõesHá 28 minutos
Onde Assistir
Perugia x Spezia: onde assistir, horário e escalaçõesHá 32 minutos
Onde Assistir
Pescara x Gubbio: onde assistir, horário e escalaçõesHá 38 minutos
Onde Assistir
Pro Vercelli x Alcione Milano: onde assistir, horário e escalaçõesHá 42 minutos
Onde Assistir
Pergolettese x Folgore Caratese: onde assistir, horário e escalaçõesHá 46 minutos
Onde Assistir
Lumezzane x Novara: onde assistir, horário e escalaçõesHá 50 minutos
Mais LANCE!