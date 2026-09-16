Torres x Pianese: onde assistir, horário e escalações

Torres e Pianese se enfrentam nesta 16 de setembro, às 13h30 no Stadio Vanni Sanna, pela 5ª rodada Girone B da Serie C1. O confronto, válido pela 5ª rodada do Serie C1, terá transmissão do. O Lance! acompanha a partida em tempo real. Em vídeo, partida não tem transmissão para o Brasil, sendo exibida na Itália por Sky Sport e Now.

O Torres vem de vitória por 3 a 2 diante do Ostiamare, em casa, pelo Serie C1 2026/2027. Já o Pianese vem de empate por 0 a 0 contra o Grosseto, em casa, pelo mesmo campeonato.

continua após a publicidade

FICHA do confronto

Competição: Serie C1 2026/2027

Data e horário: 16 de Setembro de 2026, às 13h30

Local: Stadio Vanni Sanna, Sassari

Rodada: 5

Fase: Girone B

O Pianese vem de empate por 0 a 0 diante do Grosseto, em casa, pelo Serie C1 2026/2027.

Onde assistir

Competição: Serie C1 (Girone B)

📅 Data: 16 de Setembro de 2026

⏰ Horário: 13h30 (de Brasília)

📍 Local: Stadio Vanni Sanna, Sassari

Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Escalações prováveis

Torres

Técnico: A. Greco

A. Zaccagno; N. Antonelli, G. Berto, F. Nunziatini e N. Pennington; M. Brentan, A. Masala e M. Carboni; A. Lunghi, L. Di Stefano e L. Scotto.

continua após a publicidade

Pianese

Técnico: A. Zanchetta

G. Astaldi; F. Chesti, L. Masetti, L. Ercolani e C. Martey; F. Proietto, M. Bertini e M. Tirelli; L. Vigiani, S. Ianesi e L. Bellini.