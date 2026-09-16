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Torres x Pianese: onde assistir, horário e escalações

Torres e Pianese se enfrentam dia 16 de setembro, às 13h30, pela 5ª rodada da Serie C1 26

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
16/09/2026 12:14
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Serie C1 2026/2027 - Torres x Pianese
Onde assistir ao vivo a partida entre Torres e Pianese pelo Serie C1 2026/2027 (Arte / Lance!)

Torres e Pianese se enfrentam nesta 16 de setembro, às 13h30 no Stadio Vanni Sanna, pela 5ª rodada Girone B da Serie C1. O confronto, válido pela 5ª rodada do Serie C1, terá transmissão do. O Lance! acompanha a partida em tempo real. Em vídeo, partida não tem transmissão para o Brasil, sendo exibida na Itália por Sky Sport e Now.

O Torres vem de vitória por 3 a 2 diante do Ostiamare, em casa, pelo Serie C1 2026/2027. Já o Pianese vem de empate por 0 a 0 contra o Grosseto, em casa, pelo mesmo campeonato.

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FICHA do confronto
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 16 de Setembro de 2026, às 13h30
Local: Stadio Vanni Sanna, Sassari
Rodada: 5
Fase: Girone B

O Pianese vem de empate por 0 a 0 diante do Grosseto, em casa, pelo Serie C1 2026/2027.

Onde assistir

  • Competição: Serie C1 (Girone B)
  • 📅 Data: 16 de Setembro de 2026
  • ⏰ Horário: 13h30 (de Brasília)
  • 📍 Local: Stadio Vanni Sanna, Sassari
  • Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Escalações prováveis

Torres
Técnico: A. Greco
A. Zaccagno; N. Antonelli, G. Berto, F. Nunziatini e N. Pennington; M. Brentan, A. Masala e M. Carboni; A. Lunghi, L. Di Stefano e L. Scotto.

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Pianese
Técnico: A. Zanchetta
G. Astaldi; F. Chesti, L. Masetti, L. Ercolani e C. Martey; F. Proietto, M. Bertini e M. Tirelli; L. Vigiani, S. Ianesi e L. Bellini.

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