Livorno x Vado: onde assistir, horário e escalações
Livorno e Vado se enfrentam dia 16 de setembro, às 16h, pela 5ª rodada da Serie C1 2026/
Livorno e Vado se enfrentam nesta 16 de setembro, às 16h no Stadio Armando Picchi, pela 5ª rodada da Serie C1 2026/2027. O confronto, válido pela 5ª rodada do Serie C1 2026/2027, terá transmissão do. O Lance! acompanha a partida em tempo real. Em vídeo, partida não tem transmissão para o Brasil, sendo exibida na Itália por Sky Sport e Now.
O Livorno vem de derrota fora de casa para o Spezia por 2 a 0, em partida válida pela 4ª rodada da Serie C1 2026/2027.
FICHA do confronto
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 16 de Setembro de 2026, às 16h
Local: Stadio Armando Picchi, Livorno
Rodada: 5
Fase: Girone B
O Vado vem de derrota em casa para o Campobasso por 1 a 0, pela 4ª rodada da Serie C1 2026/2027.
Onde assistir
- Competição: Serie C1 (Girone B)
- 📅 Data: 16 de Setembro de 2026
- ⏰ Horário: 16h (de Brasília)
- 📍 Local: Stadio Armando Picchi, Livorno
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
Escalações prováveis
Livorno
Técnico: C. Lucarelli
Miguel Ángel Martínez; N. Falasco, M. Bachini, F. Veseli e S. Regazzetti; C. Badoro, A. Bacciardi e J. Mawete; D. Peralta, M. Malotti e S. Di Carmine.
Vado
Técnico: M. Pastorino
A. Bellocci; M. Saltarelli, L. Piana, F. Saiani e M. Lazzarini; D. Hergheligiu, Z. Hamlili e A. Ghezzi; M. Candiano, M. Ferro e D. Vita.
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