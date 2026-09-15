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Flamengo encaminha venda de Lorran para clube dos Emirados Árabes

Meia-atacante, de 19 anos, será negociado por aproximadamente R$ 7,8 milhões

PorLucas BayerRio de Janeiro (RJ)
15/09/2026 16:25
Atualizado há 2 minutos
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O Flamengo encaminhou a venda do meia-atacante Lorran ao Sharjah FC, dos Emirados Árabes Unidos. Pela saída do Garoto do Ninho, o Rubro-Negro receberá cerca de 1,3 milhão de euros (aproximadamente R$ 7,8 milhões). Inicialmente, o negócio seria por empréstimo com opção de compra, mas as partes optaram pelo negócio em definitivo.

A informação da negociação encaminhada foi publicada, inicialmente, pelo influenciador Flazoeiro, e confirmada pela reportagem do Lance!.

Lorran retornou ao Flamengo no meio deste ano, após um período de empréstimo no Pisa, da Itália. Com uma passagem abaixo do esperado pelo clube europeu, não conseguiu chamar atenção para permanecer de forma permanente. Assim, voltou ao Rubro-Negro, mas com futuro incerto.

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Lorran, do Flamengo, na decisão do Mundial Sub-20 contra o Barcelona
Lorran, do Flamengo, na decisão do Mundial Sub-20 contra o Barcelona (Foto: Divulgação/Flamengo)

O jovem participou da pré-temporada em Portugal e, inclusive, foi bem nos jogos. Os amistosos indicaram que o jogador poderia receber novas chances no futuro, o que não aconteceu. Nos últimos dias, Lorran vinha treinando no Ninho do Urubu, enquanto aguardava as tratativas. A expectativa é que seja liberado nos próximos dias para passar por exames médicos.

Antes do Sharjah FC, o Granada, da Espanha, demonstrou interesse pelo jogador do Flamengo. O negócio, entretanto, não foi para frente.

*Matéria em atualização.

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