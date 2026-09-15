O Flamengo encaminhou a venda do meia-atacante Lorran ao Sharjah FC, dos Emirados Árabes Unidos. Pela saída do Garoto do Ninho, o Rubro-Negro receberá cerca de 1,3 milhão de euros (aproximadamente R$ 7,8 milhões). Inicialmente, o negócio seria por empréstimo com opção de compra, mas as partes optaram pelo negócio em definitivo.

A informação da negociação encaminhada foi publicada, inicialmente, pelo influenciador Flazoeiro, e confirmada pela reportagem do Lance!.

Lorran retornou ao Flamengo no meio deste ano, após um período de empréstimo no Pisa, da Itália. Com uma passagem abaixo do esperado pelo clube europeu, não conseguiu chamar atenção para permanecer de forma permanente. Assim, voltou ao Rubro-Negro, mas com futuro incerto.

continua após a publicidade

Lorran, do Flamengo, na decisão do Mundial Sub-20 contra o Barcelona (Foto: Divulgação/Flamengo)

O jovem participou da pré-temporada em Portugal e, inclusive, foi bem nos jogos. Os amistosos indicaram que o jogador poderia receber novas chances no futuro, o que não aconteceu. Nos últimos dias, Lorran vinha treinando no Ninho do Urubu, enquanto aguardava as tratativas. A expectativa é que seja liberado nos próximos dias para passar por exames médicos.

Antes do Sharjah FC, o Granada, da Espanha, demonstrou interesse pelo jogador do Flamengo. O negócio, entretanto, não foi para frente.

*Matéria em atualização.

🔥 Ganhe R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

continua após a publicidade

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.