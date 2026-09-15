Erick Pulgar, do Flamengo, esclarece relação com técnico do Chile: 'Existe respeito'
Volante ficou fora das últimas convocações e utilizou as redes sociais para esclarecer a relação
Em alta no Flamengo, Erick Pulgar vive um momento de incerteza com o Chile. O volante ficou fora das últimas convocações da seleção sul-americana, que não conseguiu se classificar para a Copa do Mundo. Em suas redes sociais, entretanto, o jogador do clube carioca esclareceu que não tem problemas com Nicolás Córdova, técnico da La Roja.
Conselho do Flamengo vota proposta de gestão profissional nesta terça; veja mudanças
Danilo vive expectativa por renovação no Flamengo: ‘Fazer mais um ano bonito juntos’
— Com Nicolás Córdova está tudo bem. Ele veio me ver há algumas semanas e o recebi muito bem. Existe respeito da minha parte por ele e por seu trabalho — disse Pulgar, jogador do Flamengo.
— Ao longo da minha carreira, nunca fui movido por elogios ou críticas. Tentei sempre me concentrar no meu trabalho, competir e responder dentro do campo — completou o chileno.
Números de Pulgar pelo Flamengo
No Flamengo desde agosto de 2022, Erick Pulgar já disputou 176 jogos com a camisa do time carioca, com 111 vitórias, 39 empates e 26 derrotas. Neste período, o chileno marcou seis gols.
Confira a postagem de Pulgar, do Flamengo, sobre a seleção chilena
"Perante as diferentes versões que circularam nos últimos dias sobre a minha situação com a Seleção Chilena, quero esclarecer uma coisa de forma muito simples: com Nicolás Córdova está tudo bem veio me ver há algumas semanas e recebi-o muito bem, existe respeito da minha parte por ele e seu trabalho.
Ao longo da minha carreira nunca fui movido por elogios ou críticas. Tentei sempre me concentrar no meu trabalho, competir e responder dentro do campo, por isso também não costumo me referir a cada informação ou suposição que aparece sobre mim.
Sim, gostaria que todo o espaço que hoje está a ser usado para tentar explicar, a partir de suposições, por que estou ou não numa convocatória, pudesse servir também para dar visibilidade aos jovens que estão a ser chamados à seleção: saber quem são, de onde vêm, os seus histórias e o caminho que eles percorreram para chegar lá. Existe uma nova geração que merece apoio, espaço e confiança. Esse deveria ser o foco hoje."
🔥 Ganhe R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.
Tudo sobre
Flamengo
Conselho do Flamengo vota proposta de gestão profissional nesta terça; veja mudançasHá 7 horas
Flamengo
Danilo vive expectativa por renovação no Flamengo: 'Fazer mais um ano bonito juntos'Há 8 horas
Flamengo
Joaquín Freitas mostra credenciais e ganha aval no Flamengo: 'Entendeu como funciona'Há 8 horas
Flamengo
Flamengo mobiliza torcida para construção de miniestádio no Ninho do UrubuHá 19 horas
Flamengo
Flamengo lança série no YouTube sobre esportes olímpicos do clubeHá 20 horas
Flamengo
Libertadores: Flamengo x Del Valle terá árbitro de Copa do Mundo e Mundial de ClubesHá 21 horas
Mais LANCE!