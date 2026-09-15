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Erick Pulgar, do Flamengo, esclarece relação com técnico do Chile: 'Existe respeito'

Volante ficou fora das últimas convocações e utilizou as redes sociais para esclarecer a relação

PorLucas BayerRio de Janeiro (RJ)
15/09/2026 14:52
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Em alta no Flamengo, Erick Pulgar vive um momento de incerteza com o Chile. O volante ficou fora das últimas convocações da seleção sul-americana, que não conseguiu se classificar para a Copa do Mundo. Em suas redes sociais, entretanto, o jogador do clube carioca esclareceu que não tem problemas com Nicolás Córdova, técnico da La Roja.

— Com Nicolás Córdova está tudo bem. Ele veio me ver há algumas semanas e o recebi muito bem. Existe respeito da minha parte por ele e por seu trabalho — disse Pulgar, jogador do Flamengo.

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Pulgar, do Flamengo, durante partida entre Chile e Argentina
Pulgar, do Flamengo, durante partida entre Chile e Argentina (Foto: Charly Triballeau AFP)

— Ao longo da minha carreira, nunca fui movido por elogios ou críticas. Tentei sempre me concentrar no meu trabalho, competir e responder dentro do campo — completou o chileno.

Números de Pulgar pelo Flamengo

No Flamengo desde agosto de 2022, Erick Pulgar já disputou 176 jogos com a camisa do time carioca, com 111 vitórias, 39 empates e 26 derrotas. Neste período, o chileno marcou seis gols.

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Confira a postagem de Pulgar, do Flamengo, sobre a seleção chilena

"Perante as diferentes versões que circularam nos últimos dias sobre a minha situação com a Seleção Chilena, quero esclarecer uma coisa de forma muito simples: com Nicolás Córdova está tudo bem veio me ver há algumas semanas e recebi-o muito bem, existe respeito da minha parte por ele e seu trabalho.

Ao longo da minha carreira nunca fui movido por elogios ou críticas. Tentei sempre me concentrar no meu trabalho, competir e responder dentro do campo, por isso também não costumo me referir a cada informação ou suposição que aparece sobre mim.

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Sim, gostaria que todo o espaço que hoje está a ser usado para tentar explicar, a partir de suposições, por que estou ou não numa convocatória, pudesse servir também para dar visibilidade aos jovens que estão a ser chamados à seleção: saber quem são, de onde vêm, os seus histórias e o caminho que eles percorreram para chegar lá. Existe uma nova geração que merece apoio, espaço e confiança. Esse deveria ser o foco hoje."

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