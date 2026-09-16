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Pescara x Gubbio: onde assistir, horário e escalações

Pescara e Gubbio se enfrentam dia 16 de setembro, às 16h, pela 5ª rodada da Serie C1 2026

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
16/09/2026 11:33
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Serie C1 2026/2027 - Pescara x Gubbio
Onde assistir ao vivo a partida entre Pescara e Gubbio pelo Serie C1 2026/2027 (Arte / Lance!)

Pescara e Gubbio se enfrentam nesta quarta-feira, 16 de setembro, às 16h, no Stadio Adriatico - Giovanni Cornacchia, em Pescara, pela 5ª rodada da Serie C1 2026/2027. O confronto terá transmissão do Lance! O Lance! acompanha a partida em tempo real. Em vídeo, partida não tem transmissão para o Brasil, sendo exibida na Itália por Sky Sport e Now.

O Pescara vem de derrota fora de casa para a Atalanta II por 2 a 1, em jogo válido pela 4ª rodada da Serie C1. A equipe busca recuperação na competição para melhorar sua posição no grupo.

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FICHA do confronto
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 16 de Setembro de 2026, às 16h
Local: Stadio Adriatico - Giovanni Cornacchia, Pescara
Rodada: 5
Fase: Girone B

O Gubbio chega para o confronto após vitória em casa por 3 a 1 sobre o Latina, na 4ª rodada da Serie C1. A equipe busca manter a boa fase e somar pontos importantes fora de casa.

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Onde assistir

  • Competição: Serie C1 (Girone B)
  • 📅 Data: 16 de Setembro de 2026
  • ⏰ Horário: 16h (de Brasília)
  • 📍 Local: Stadio Adriatico - Giovanni Cornacchia, Pescara
  • Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Escalações prováveis

Pescara
Técnico: A. Buscè
E. Ujkaj; M. Motta, F. Nardin, R. Capellini e F. Donati; J. Sardo, L. Valzania e F. Guccione; M. D'Ausilio, G. Parigi e A. Ferraris.

Gubbio
Técnico: D. Di Carlo
N. Bagnolini; E. Meconi, A. Signorini, L. Baroncelli e F. Zallu; A. Cardascio, G. Di Noia e G. Rosaia; M. Spina, A. La Mantia e A. Minta.

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