Desenzano x Lecco: onde assistir, horário e escalações

Desenzano e Lecco se enfrentam nesta quinta-feira, 17 de setembro, às 13h30 no Stadio Comunale Ospitaletto, pela 5ª rodada da Serie C1 2026/2027. O confronto, válido pela 5ª rodada do Serie C1, terá transmissão do Lance!. O Lance! acompanha a partida em tempo real. Em vídeo, partida não tem transmissão para o Brasil, sendo exibida na Itália por Sky Sport e Now.

O Desenzano vem de vitória fora de casa contra o Arzignano Valchiampo por 2 a 1, pela 4ª rodada da Serie C1 2026/2027. A equipe busca manter a boa fase para subir na tabela do Girone A.

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FICHA do confronto

Competição: Serie C1 2026/2027

Data e horário: 17 de Setembro de 2026, às 13h30

Local: Stadio Comunale Ospitaletto, Ospitaletto

Rodada: 5

Fase: Girone A

O Lecco, por sua vez, chega para o confronto após vitória em casa contra o Giana Erminio por 1 a 0, também pela 4ª rodada da Serie C1 2026/2027. A equipe busca manter a liderança no Girone A e continuar sua trajetória positiva.

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Onde assistir

Competição: Serie C1 (Girone A)

📅 Data: 17 de Setembro de 2026

⏰ Horário: 13h30 (de Brasília)

📍 Local: Stadio Comunale Ospitaletto, Ospitaletto

Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Escalações prováveis

Desenzano

Técnico: M. Gaburro

S. Minelli; L. Milani, T. Panelli, A. Pilati e M. Parlato; L. Lupano, A. De Francesco e F. Liberati; K. Biondi, V. Millico e C. Santini.

Lecco

Técnico: F. Valente

T. Vettorel; L. Sinn, M. Arena, D. Triacca e M. Rizzo; S. Bonaiti, A. Metlika e A. Mallamo; O. Urso, G. Pellegrino e A. Moutassime.