Desenzano x Lecco: onde assistir, horário e escalações
Desenzano e Lecco se enfrentam dia 17 de setembro, às 13h30, pela 5ª rodada da Serie C1
Desenzano e Lecco se enfrentam nesta quinta-feira, 17 de setembro, às 13h30 no Stadio Comunale Ospitaletto, pela 5ª rodada da Serie C1 2026/2027. O confronto, válido pela 5ª rodada do Serie C1, terá transmissão do Lance!. O Lance! acompanha a partida em tempo real. Em vídeo, partida não tem transmissão para o Brasil, sendo exibida na Itália por Sky Sport e Now.
O Desenzano vem de vitória fora de casa contra o Arzignano Valchiampo por 2 a 1, pela 4ª rodada da Serie C1 2026/2027. A equipe busca manter a boa fase para subir na tabela do Girone A.
FICHA do confronto
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 17 de Setembro de 2026, às 13h30
Local: Stadio Comunale Ospitaletto, Ospitaletto
Rodada: 5
Fase: Girone A
O Lecco, por sua vez, chega para o confronto após vitória em casa contra o Giana Erminio por 1 a 0, também pela 4ª rodada da Serie C1 2026/2027. A equipe busca manter a liderança no Girone A e continuar sua trajetória positiva.
Onde assistir
- Competição: Serie C1 (Girone A)
- 📅 Data: 17 de Setembro de 2026
- ⏰ Horário: 13h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Stadio Comunale Ospitaletto, Ospitaletto
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
Escalações prováveis
Desenzano
Técnico: M. Gaburro
S. Minelli; L. Milani, T. Panelli, A. Pilati e M. Parlato; L. Lupano, A. De Francesco e F. Liberati; K. Biondi, V. Millico e C. Santini.
Lecco
Técnico: F. Valente
T. Vettorel; L. Sinn, M. Arena, D. Triacca e M. Rizzo; S. Bonaiti, A. Metlika e A. Mallamo; O. Urso, G. Pellegrino e A. Moutassime.
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