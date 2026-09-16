Pro Vercelli x Alcione Milano: onde assistir, horário e escalações
Pro Vercelli e Alcione Milano se enfrentam dia 17 de setembro de 2026, às 13h30, pela 5ª
Pro Vercelli e Alcione Milano se enfrentam nesta quinta-feira (17), às 13h30 no Stadio Silvio Piola, em Vercelli, pela 5ª rodada da Serie C1 2026/2027. O confronto terá transmissão do Lance!. O Lance! acompanha a partida em tempo real. Em vídeo, partida não tem transmissão para o Brasil, sendo exibida na Itália por Sky Sport e Now.
O Pro Vercelli vem de derrota fora de casa para o Treviso por 2 a 1, pela 4ª rodada da Serie C1 2026/2027. A equipe busca recuperação na competição para melhorar sua posição no Girone A.
FICHA do confronto
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 17 de Setembro de 2026, às 13h30
Local: Stadio Silvio Piola, Vercelli
Rodada: 5
Fase: Girone A
O Alcione Milano vem de vitória fora de casa contra o Folgore Caratese por 3 a 2, pela 4ª rodada da Serie C1 2026/2027. A equipe busca manter a boa fase no Girone A da competição.
Onde assistir
- Competição: Serie C1 (Girone A)
- 📅 Data: 17 de Setembro de 2026
- ⏰ Horário: 13h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Stadio Silvio Piola, Vercelli
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
Escalações prováveis
Pro Vercelli
Técnico: D. Bonera
A. Livieri; M. Pagliari, A. Moretti, L. Coccolo e L. Piran; I. Iotti, C. Perotti e A. Burruano; C. Rutigliano, M. Bertoli e M. Mallahi.
Alcione Milano
Técnico: G. Cusatis
L. Nava; N. Trapani, A. Miculi, D. Ciappellano e E. Sadotti; S. Parlati, G. Galli e E. Lopes; J. Pitou, A. Rolfini e S. Palombi.
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