Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Lumezzane x Novara: onde assistir, horário e escalações

Lumezzane e Novara se enfrentam dia 17 de setembro, às 13h30, pela 5ª rodada da Serie C1

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
16/09/2026 11:21
Favorite o Lance! no Google
Serie C1 2026/2027 - Lumezzane x Novara
Onde assistir ao vivo a partida entre Lumezzane e Novara pelo Serie C1 2026/2027 (Arte / Lance!)

Lumezzane e Novara se enfrentam nesta quinta-feira, 17 de setembro, às 13h30 no Nuovo Stadio Comunale, pela 5ª rodada da Serie C1 2026/2027. O confronto, válido pela 5ª rodada do Girone A da Serie C1, terá transmissão do Lance!. O Lance! acompanha a partida em tempo real. Em vídeo, partida não tem transmissão para o Brasil, sendo exibida na Itália por Sky Sport e Now.

O Lumezzane vem de empate em casa contra o Renate, 2 a 2, pela Serie C1, em 13 de setembro. Nos jogos anteriores disponíveis, a equipe mostrou equilíbrio em casa e busca a primeira vitória nesta temporada para subir na tabela.

continua após a publicidade

FICHA do confronto
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 17 de Setembro de 2026, às 13h30
Local: Nuovo Stadio Comunale, Lumezzane
Rodada: 5
Fase: Girone A

Já o Novara, que vem de derrota em casa para o Pergolettese por 1 a 0, também pela Serie C1 em 13 de setembro, busca recuperação fora de casa. Nos jogos anteriores disponíveis, a equipe não conseguiu pontuar e precisa de um resultado positivo para melhorar sua campanha no campeonato.

continua após a publicidade

Onde assistir

  • Competição: Serie C1 (Girone A)
  • 📅 Data: 17 de Setembro de 2026
  • ⏰ Horário: 13h30 (de Brasília)
  • 📍 Local: Nuovo Stadio Comunale, Lumezzane
  • Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Escalações prováveis

Lumezzane
Técnico: P. Sammarco
L. Andrenacci; S. Diodato, N. Gauli, M. Ndiaye e S. Mancini; M. Rolando, L. Menegazzo e M. Rocca; A. Ghillani, G. Anatriello e T. Ebone.

Novara
Técnico: A. Birindelli
F. Brancolini; F. Lorenzini, M. Miceli, A. Cannavaro e E. Zambataro; A. Valdesi, R. Collodel e G. Basso; M. Nichetti, M. Romano e D. Zuppel.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Serie C1 2026/2027 - Livorno x Vado

Onde Assistir

Livorno x Vado: onde assistir, horário e escalações

Há 28 minutos
Serie C1 2026/2027 - Perugia x Spezia

Onde Assistir

Perugia x Spezia: onde assistir, horário e escalações

Há 32 minutos
Serie C1 2026/2027 - Pescara x Gubbio

Onde Assistir

Pescara x Gubbio: onde assistir, horário e escalações

Há 38 minutos
Serie C1 2026/2027 - Pro Vercelli x Alcione Milano

Onde Assistir

Pro Vercelli x Alcione Milano: onde assistir, horário e escalações

Há 42 minutos
Serie C1 2026/2027 - Pergolettese x Folgore Caratese

Onde Assistir

Pergolettese x Folgore Caratese: onde assistir, horário e escalações

Há 46 minutos
Serie C1 2026/2027 - Desenzano x Lecco

Onde Assistir

Desenzano x Lecco: onde assistir, horário e escalações

Há 53 minutos
Mais LANCE!
Serie C1 2026/2027 - Cittadella x Juventus II

Cittadella x Juventus II: onde assistir, horário e escalações

Serie C1 2026/2027 - Albinoleffe x Arzignano Valchiampo

Albinoleffe x Arzignano Valchiampo: onde assistir, horário e escalações

Rodinei e Victor Hugo em Santos x Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quarta-feira (16/09/2026)

Copa Sul-Americana 2026 - Atlético Mineiro x Santos

Atlético-MG x Santos: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Sul-Americana

Flávio ataca em treino da Seleção Brasileira antes do Sul-Americano de vôlei

Brasil x Chile no Sul-Americano de vôlei: horário e onde assistir

Brasileirão Série B 2026 - Londrina-PR x Ponte Preta

Londrina-PR x Ponte Preta: onde assistir, horário e escalações

Brasileirão Série B 2026 - Londrina-PR x Ponte Preta

Londrina x Ponte Preta: odds, horário e onde assistir hoje

La Liga 2026/2027 - Alavés x Valencia

Alavés x Valencia: onde assistir, horário e escalações

Brasileirão Série B 2026 - CRB-AL x Sport

CRB-AL x Sport: onde assistir, horário e escalações

Brasileirão Série A 2026 - Botafogo x Grêmio

Botafogo x Grêmio: onde assistir, horário e escalações

Copa Libertadores da América 2026 - Corinthians x Estudiantes De La Plata

Corinthians x Estudiantes: onde assistir, horário e prováveis escalações

Bruno Duarte finaliza a bola em Santa Fe x Vasco

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – terça-feira (15/09/2026)

Brasileirão Série B 2026 - Náutico x Operário-PR

Náutico x Operário-PR: onde assistir, horário e escalações