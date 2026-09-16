Lumezzane x Novara: onde assistir, horário e escalações
Lumezzane e Novara se enfrentam dia 17 de setembro, às 13h30, pela 5ª rodada da Serie C1
Lumezzane e Novara se enfrentam nesta quinta-feira, 17 de setembro, às 13h30 no Nuovo Stadio Comunale, pela 5ª rodada da Serie C1 2026/2027. O confronto, válido pela 5ª rodada do Girone A da Serie C1, terá transmissão do Lance!. O Lance! acompanha a partida em tempo real. Em vídeo, partida não tem transmissão para o Brasil, sendo exibida na Itália por Sky Sport e Now.
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O Lumezzane vem de empate em casa contra o Renate, 2 a 2, pela Serie C1, em 13 de setembro. Nos jogos anteriores disponíveis, a equipe mostrou equilíbrio em casa e busca a primeira vitória nesta temporada para subir na tabela.
FICHA do confronto
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 17 de Setembro de 2026, às 13h30
Local: Nuovo Stadio Comunale, Lumezzane
Rodada: 5
Fase: Girone A
Já o Novara, que vem de derrota em casa para o Pergolettese por 1 a 0, também pela Serie C1 em 13 de setembro, busca recuperação fora de casa. Nos jogos anteriores disponíveis, a equipe não conseguiu pontuar e precisa de um resultado positivo para melhorar sua campanha no campeonato.
Onde assistir
- Competição: Serie C1 (Girone A)
- 📅 Data: 17 de Setembro de 2026
- ⏰ Horário: 13h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Nuovo Stadio Comunale, Lumezzane
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
Escalações prováveis
Lumezzane
Técnico: P. Sammarco
L. Andrenacci; S. Diodato, N. Gauli, M. Ndiaye e S. Mancini; M. Rolando, L. Menegazzo e M. Rocca; A. Ghillani, G. Anatriello e T. Ebone.
Novara
Técnico: A. Birindelli
F. Brancolini; F. Lorenzini, M. Miceli, A. Cannavaro e E. Zambataro; A. Valdesi, R. Collodel e G. Basso; M. Nichetti, M. Romano e D. Zuppel.
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